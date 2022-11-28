محافظ القليوبية يتابع عددًا من المشروعات الجارى تنفيذها بشبرا الخيمة

تابع محافظ القليوبية، عبدالحميد الهجان، سير الأعمال بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شبرا الخيمة لتذليل العقبات ميدانيًا وإدخالها الخدمة في أقرب وقت.

واستهل المحافظ جولته، اليوم الإثنين، بتفقد أعمال تطوير وترميم أنفاق ناصر بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة والجاري تطويرها ورفع كفاءتها من قبل جهاز تعمير القاهرة الكبرى، حيث تم الانتهاء من معالجة مشكلة تسريب المياه بتلك الأنفاق من خلال الحقن الخرساني وتغيير خطوط المياه الموجودة بالمنطقة، ومعالجة الفواصل الخرسانية، كما تم إنشاء شبكة صرف للمياه داخل الأنفاق، وجار أعمال تركيب الرخام في جانبي نفق ناصر وأرضياته.

ووجه بدفع الأعمال والعمل على رفع الإشغالات بالنفق وعدم السماح للباعة الجائلين بالوقوف في النفق واتخاذ أقصى الإجراءات تجاه المخالفين، مشددًا بمراجعة إنارة الأنفاق بشكل مستمر لتيسير الحركة أمام المشاة، وقد بلغت تكلفة تطوير أنفاق شبرا الخيمة ما يقرب من 25 مليون جنيه، مشددًا على دفع الأعمال لأهمية تلك الأنفاق لعبور المشاة من وإلى محطات المترو والسكة الحديد.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير النفق الأول، وجار استكمال باقي أعمال التطوير وفق خطة زمنية تم الاتفاق عليها مع الشركة المنفذة، مطالبًا القائمين على التنفيذ بالالتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال حتى لا تظهر مشكلات في المستقبل، مؤكدًا أهمية النفق لدى المواطنين وعبورهم يوميًا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة، ولتيسير حركة تنقل المواطنين والتسهيل عليهم وتوفير حرم آمن لهم بعيدًا عن مجرى الطريق.

وعلى صعيد آخر، تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة بتكلفة 32 مليون جنيه تقريبًا، الذي يقع على مساحة 2850م2، ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة، ويتم التنسيق لإضافة اعتمادات مالية لإنشاء محطة معالجة صرف للمجزر.

ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبيح، وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وجار الانتهاء من تنفيذ اللاند سكيب، والتي تأتي ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة، مؤكدًا أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية.

واختتم المحافظ، بتفقد مشروع تطوير منطقة مساكن بهتيم خلف مبنى حي شرق شبرا الخيمة، حيث سيتم رفع كفاءة المنطقة بالكامل من خلال رصف الشوارع ببلاط الإنترلوك وعمل جزر وسطى وأرصفة وإنشاء حدائق ومتنزهات للمواطنين، موجهًا بدهان واجهات العمارات بالكامل من خلال التنسيق مع المواطنين والمشاركة المجتمعية للنهوض بالمستوى الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى نموذج حضاري وجمالي يحتذى به.