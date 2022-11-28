الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بدء تنفيذ مبادرة تأهيل أرصفة 37 شارع بمنطقة الزمالك لذوي الهمم (فيديو)

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم
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كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل مبادرة تأهيل أرصفة 37 شارع بمنطقة الزمالك لذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة.

وقال قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على قناة DMC، إن جهود وزارة التنمية المحلية تأتي في إطار تقديم كافة سبل الاهتمام والرعاية والدعم لذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

وأكد أن هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قال إنه هناك عدد من الإتاحات ستتم في حي الزمالك ويأتي ذلك في ضوء بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة ومؤسسة صناع الخير وإحدى شركات القطاع الخاص المصرية لتنفيذ مبادرة إتاحة الأرصفة بشوارع القاهرة لذوي الاحتياجات الخاصة متحدي الإعاقة وتم تنفيذ بالفعل 28 شارع في حي المعادي وبمقتضاها تم تنفيذ كافة أعمال إتاحة الأرصفة بالشوارع التي تم تحديدها.

التنمية المحلية أرصفة 37 شارع منطقة الزمالك ذوى الاحتياجات الخاصة متحدى الاعاقة

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