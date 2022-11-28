الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين تطرح 12 ألف طن قمح روسي ببورصة السلع

قمح
قمح
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قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيها للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وقد تم تنفيذ عدد (18) عملية شراء بالفعل.

هذا وقد بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها علي منصة البورصة المصرية للسلع ( 28 ) طلب باجمالي كمية قدرها 19779.98 طن بنسبة زيادة قدرها 64.83% من إجمالي الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9613.39 جنية مصري.

وفي ذات السياق تعقد البورصة المصرية للسلع ثاني جلساتها يوم الاربعاء القادم الموافق 30 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الثانية ظهراَ.

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