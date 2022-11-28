الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في «مذبحة المرج»

محكمة
محكمة
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تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة المرج".

تبين من التحقيقات قيام المتهمين الثلاثة، الأم "إيمان. ز.م" 32 عامًا، والوالد "أحمد. ع. ع" 33 عامًا، وزوجة الأب "هالة. م. م" 50 عامًا، بقتل 3 أطفال هم:"مالك وجنى وطفل آخر حديث الولادة".

واعترفت المتهمة الأولى "إيمان" أمام النيابة بقتل أبنائها الثلاثة بالاشتراك مع والدهم  وزوجته الجديدة، للتخلص من شكوك زوجها حول نسبهم له، بالإضافة إلى وعود زوجة الأب بتحسين حياتهم المادية.

وحول موافقتها على ارتكاب الجريمة قالت: "قال لي لو اتخلصنا من العيال هالة، المتهمة الثانية، هتكتب لي شقتها اللي في الزاوية الحمراء وتشتري لي ميكروباص، وانتي تخلصي من جو الشك؛ لأني شاكك إن دول مش عيالي، وتثبتي لي إنك باقية عليا"، واستكملت: "بعدها جابوا طبق بلاستيك كبير لونه لبني وكان فيه ميه وموتنا فيه العيال، وبعد ما قتلتهم حطيت عليهم "بوتاس" علشان الجثث تسيح والشكل يتغير وملامحها تختفي، وأحمد وهالة هما اللي قالوا على الفكرة دي".

واعترف المتهم "أحمد.ع.ع" أمام النيابة بتخطيطه مع زوجته الأولى لارتكاب الجريمة والتخلص من الأطفال الثلاثة بسبب غيرتها من زوجته الثانية لعدم قدرتها على الإنجاب.

جنايات شمال القاهرة العباسية محاكمة المتهمين مذبحة المرج المتهمين الثلاثة

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