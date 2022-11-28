الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

 حبس تاجر المخدرات فى منطقة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات

 حبس تاجر المخدرات
 حبس تاجر المخدرات
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قررت نياية الشروق وبدر، حبس متهم بترويج مخدر الحشيش بمنطقة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

البداية بتلقي قسم شرطة الشروق معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام، 2000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

نياية الشروق وبدر مخدر الحشيش التحريات الأمنية قسم شرطة الشروق الحشيش

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