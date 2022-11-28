قتلى ومصابين فى سماع دوى إطلاق نار داخل فندق بالصومال

قال ضابط شرطة وأحد السكان إن دوي إطلاق نار تردد اليوم الإثنين من داخل فندق هاجمه مسلحون أمس في العاصمة الصومالية مقديشو، بينما أرجأ البرلمان جلسة مقررة.

واقتحم مهاجمون من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي فندق فيلا روز القريب من المقر الرئاسي أمس باستخدام أسلحة ومتفجرات.

وقال ضابط شرطة حينها إن بعض المسئولين الحكوميين لاذوا بالفرار من نوافذه.

وقال إسماعيل حاجي، الذي يعيش بالقرب من الفندق لـ"رويترز": "لا يزال هناك إطلاق كثيف للأسلحة النارية داخل الفندق ونسمع دوي انفجارات من حين لآخر.. ما زلنا في منازلنا منذ الليلة الماضية عندما بدأ الهجوم".

وقال ضابط شرطة في الموقع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن وحدات القوات الخاصة تولت مهمة التعامل مع المسلحين.

وأضاف الضابط أن "المسلحين الذين شنوا الهجوم مازالوا يقاتلون داخل الفندق وهم يخوضون معارك مع القوات الخاصة، في حين تحاول القوات الأمنية إنقاذ المحاصرين داخل الفندق".

ولم يتضح بعد عدد المحاصرين بالداخل أو عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم.

وكثيرًا ما يستخدم المسئولون الحكوميون في مقديشو فندق فيلا روز لعقد الاجتماعات.

وقال البرلمان الصومالي إن جلسته المقررة اليوم الإثنين أرجئت بعد الهجوم.

وذكر البرلمان، في بيان على صفحته على "فيسبوك"، أنه تم إبلاغ جميع أعضاء مجلسي البرلمان بتأجيل اجتماع اليوم.

ودأبت حركة الشباب، التي تسعى للإطاحة بالحكومة وتأسيس حكمها على أساس تفسير متشدد للشريعة الإسلامية، على تنفيذ هجمات في مقديشو وأماكن أخرى.

ويشن الرئيس حسن شيخ محمود، الذي انتخب في وقت سابق هذا العام، هجومًا عسكريًا على حركة الشباب.

وفي وقت سابق، أطلقت الشرطة الصومالية تحقيقًا بعد العثور على 20 أجنبيًا قرب منطقة تسيطر عليها حركة الشباب الإرهابية، كانوا زعموا أنهم صيادون محتجزون كرهائن منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم الشرطة صادق دوديش إن الرجال- 14 إيرانيًا وستة باكستانيين- أوقفوا لاستجوابهم بعد أن تجولوا بشكل غير متوقع في جزء من ولاية غالمودوغ الواقعة تحت سيطرة المتشددين، بحسب "فرانس برس".