جولات فنية وورش تدريبية.. استمرار فعاليات ملتقى ثقافة وفنون المرأة بالإسكندرية

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في إطلاق فعاليات اليوم الخامس للملتقى الثاني عشر لثقافة وفنون المرأة الذي يقام بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 23 - 30 نوفمبر الجاري، ضمن مشروع أهل مصر، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وتقيمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة الدكتورة دينا هويدي، بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

بدأت الفعاليات صباحا، بمحاضرة للدكتورة لمياء خميس تخص نمط الغذاء الصحي المكون من الخضار والبروتينات، ضرورة ممارسة الرياضة، كما نصحت أنه للتقليل من الضغوط النفسية والعصبية تقبل الحياة كما هي، وأن نعيش الحاضر مع وضع أهداف للمستقبل، ومواجهة مخاوفنا، تعلم التسامح، ثم تضمن اليوم جولة فنية لفتيات الملتقى حدثت بالتزامن لكلية الفنون الجميلة، متحفي محمود سعيد والفنون الجميلة.

كما أقيمت محاضرة بعنوان "كوني رائدة" ألقتها الدكتورة صديقة لاشين - أستاذ التمثيل بقسم المسرح كلية الآداب - جامعة الإسكندرية مدرب دولي معتمد لريادة الأعمال، في البداية قدمت الدكتورة دينا هويدي نبذة عن أهداف وفعاليات الملتقى، وأشارت إلى حملة لا للعنف التي أطلقتها إدارة المرأة في محافظات مصر تتضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية، ثم أشارت الدكتورة صديقة إلى ثلاثة محاور وهي : قصص النجاح، التمكين الاقتصادي، الشمول المالي، وعرضت نماذج من قصص كفاح لسيدات بسيطات صنعن مشروعهن الخاص وهن: أماني على من مطروح، أقامت مشروعها من مختلف منتجات الهاند ميد المستوحاة من الطراز السيوي، راندا سيف من الوادي الجديد عملت مشروعها من مخلفات النخيل، هبة رحمي من قنا صنعت قائمة طعام بطريقة برايل، وأكدت ضرورة توافر ثلاثة عناصر أساسية لأي مشروع اقتصادي وهي القدرات، الفرص الاقتصادية، الولاية.

أعقب ذلك لقاء مع الدكتورة دينا نبيل بكلية الفنون الجميلة - قسم ديكور، التي أشارت إلى مبادئ التصميم الداخلي للمنزل، من حيث اختيار الألوان، والإضاءة، تنسيق وتنظيم الفراغ، لتحقيق الراحة النفسية وتوفير الطاقة الإيجابية، ثم شرحت الدكتورة أميمة الحداد بكلية الفنون الجميلة - قسم جرافيك كيفية رسم البورتريه، وأهمية مراعاة النسب وتوزيعها على عناصر الوجه، وتقسيمها على ثلاث مستويات الأعلى، الأوسط، الأسفل، ثم تم توزيع لنموذج بورتريه نصف وجه لفتاة، وطلبت من الفتيات تكملة رسم النصف الآخر من الوجه، اختتمت الزيارة بمشاهدة معرض للفنون التشكيلية بالكلية.

وفي المساء استمرت الورش الفنية لتدريب الفتيات على الحرف البيئية والتراثية، تضمنت ورشة تطريز على الملس تدريب إيناس حسين، الرسم على القماش للمدربة شيماء عهدي، اكسسوارات تدريب سماح فاروق، ديكوباج للمدربة دعاء طلعت، بالإضافة لورشة مسرح تدريب ريهام عبد الحميد خريجة معهد الفنون المسرحية قسم دراما ونقد، الحاصلة على دبلومة في الإخراج المسرحي، حيث استمرت بروفة للأداء والحركة للمشهد الثاني من النص المسرحي الذي سيقدم في ختام الملتقى.