الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إنريكى: افتقدنا الثقة فى قدرتنا على مباغتة ألمانيا

لويس إنريكي المدير
لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا
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أبدى لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عدم رضاه التام عقب تعادل فريقه مع منتخب ألمانيا في مونديال قطر 2022.

وكان التعادل الإيجابي قد سيطر على المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وقال إنريكي في تصريحات صحفية: "لقد كنا أفضل في شوط واحد فقط وطوال المباراة كنا نفتقد الثقة بأننا قادرين على مباغتة وإيذاء ألمانيا".

وأضاف: "لم نتمكن من السيطرة على المباراة وتحولت إلى مباراة ثنائية الطرفين، لكن الفريق كان طموحًا وسأشعر بالرضا عندما أرى المباراة غدا".

وتحدث عن هدف ألمانيا قائلا: "لقد جاء الهدف من خطأ فادح عند الخروج بالكرة وهذا الخطأ لا نرتكبه عادةً ويحاول المرة تجنب الأخطاء لكن هذا هو الحال في كرة القدم".

وأردف: "أحب الموقف الذي لدينا ونية الذهاب للمباراة وعدم التكهن بما سيحدث، سنذهب إلى المباراة الأخيرة دون تكهنات وسنفوز وسنكون الأول في المجموعة".

لويس انريكي المانيا اسبانيا مباراة المانيا واسبانيا مباريات مونديال قطر 2022

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