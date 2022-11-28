إنريكى: افتقدنا الثقة فى قدرتنا على مباغتة ألمانيا

أبدى لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عدم رضاه التام عقب تعادل فريقه مع منتخب ألمانيا في مونديال قطر 2022.

وكان التعادل الإيجابي قد سيطر على المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وقال إنريكي في تصريحات صحفية: "لقد كنا أفضل في شوط واحد فقط وطوال المباراة كنا نفتقد الثقة بأننا قادرين على مباغتة وإيذاء ألمانيا".

وأضاف: "لم نتمكن من السيطرة على المباراة وتحولت إلى مباراة ثنائية الطرفين، لكن الفريق كان طموحًا وسأشعر بالرضا عندما أرى المباراة غدا".

وتحدث عن هدف ألمانيا قائلا: "لقد جاء الهدف من خطأ فادح عند الخروج بالكرة وهذا الخطأ لا نرتكبه عادةً ويحاول المرة تجنب الأخطاء لكن هذا هو الحال في كرة القدم".

وأردف: "أحب الموقف الذي لدينا ونية الذهاب للمباراة وعدم التكهن بما سيحدث، سنذهب إلى المباراة الأخيرة دون تكهنات وسنفوز وسنكون الأول في المجموعة".