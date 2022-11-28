حقيقة إصابة أنغام بـ ورم سرطانى

ردّ الدكتور أكرم العدوي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، والطبيب المعالج للفنانة أنغام، على الأخبار المتداولة حول إصابتها بأورام سرطانية.

وقال العدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، مساء الأحد: "كلام لا أساس له من الصحة، الفنانة عانت من وعكة طبية؛ نتيجة الإجهاد بعد العملية، وهي مضاعفات طبية واردة، وستكون أقرب مما نتصور بين الجمهور وتغني".

وأكد أن حالة المطربة مطمئنة جدًا اليوم وتشهد تحسنًا وتقدمًا جيدًا، لافتًا إلى أنها تعاني من انسداد جزئي في الأمعاء، بسبب الإجهاد المبكر بعد الجراحة التي أجرتها.

وأوضح أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، أن الفنانة بدأت اليوم في شرب الحساء، فضلًا عن أن الأمعاء تعمل بصورة جيدة الآن، مؤكدًا أن الاستمرار بهذا المعدل، سيؤدي إلى عودة الفنانة إلى منزلها وجمهورها بعد يومين من الآن.