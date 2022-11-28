الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حقيقة إصابة أنغام بـ ورم سرطانى

أنغام
أنغام
ads

ردّ الدكتور أكرم العدوي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، والطبيب المعالج للفنانة أنغام، على الأخبار المتداولة حول إصابتها بأورام سرطانية.

وقال العدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، مساء الأحد: "كلام لا أساس له من الصحة، الفنانة عانت من وعكة طبية؛ نتيجة الإجهاد بعد العملية، وهي مضاعفات طبية واردة، وستكون أقرب مما نتصور بين الجمهور وتغني".

وأكد أن حالة المطربة مطمئنة جدًا اليوم وتشهد تحسنًا وتقدمًا جيدًا، لافتًا إلى أنها تعاني من انسداد جزئي في الأمعاء، بسبب الإجهاد المبكر بعد الجراحة التي أجرتها.

وأوضح أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، أن الفنانة بدأت اليوم في شرب الحساء، فضلًا عن أن الأمعاء تعمل بصورة جيدة الآن، مؤكدًا أن الاستمرار بهذا المعدل، سيؤدي إلى عودة الفنانة إلى منزلها وجمهورها بعد يومين من الآن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

هل تشهد مصر سيولاً مثل جدة بسبب منخفض السودان؟ الأرصاد تجيب

إيطاليا تعلن الطوارئ فى جزيرة إيشيا

النيابة العامة تحقق فى وفاة علياء عامر بإيتاى البارود

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

فرص تأهل السعودية إلى ثمن نهائى كأس العالم 2022 قبل مباراة المكسيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم

قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين فى «نابلس» و«جنين» واندلاع مواجهات

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد ولجم ميليشيا المستوطنين