الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سلوى جودة: شمس حمدى بـ«حجاب الساحر» امتداد حقيقى للمرأة عبر كل العصور

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
ads

قالت الدكتورة سلوى جودة، إن شمس حمدي الشخصية الرئيسية في رواية «حجاب الساحر» للروائي والشاعر أحمد الشهاوي ما هي إلا امتداد للمرأة عبر كل العصور، فهي «نورا» في المسرحية الشهيرة التي تم اضطهادها، «نورا» التي تركت منزلها وخرجت لتعلم نفسها وتبحث عن مستقبلها.

وأضافت «جودة»، خلال حفل مناقشة وتوقيع رواية «حجاب الساحر» لأحمد الشهاوي والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية وذلك في الندوة التي استضافتها مكتبة البلد بوسط القاهرة: «شخصية شمس حمدي درست الاقتصاد والعلوم السياسية وهي مشتركة في حزب سياسي وتدير مصنع مع شخصية غازي المغتصب، وهناك سؤال يقول، هل يقول الشهاوي إن المرأة ما زالت تحتاج الكثير من الدعم عبر روايته؟».

وأكملت: «هناك شئ مهم في رواية حجاب الساحر وهو المكان، فالمكان في شعر أحمد الشهاوي وأيضًا في روايته يمثل قيمة، والشهاوي مدرسة في حد ذاته وحبه للمكان يختلف عن أي أحد آخر، المكان لديه عبارة عن تاريخ من الشجر والموجودات، وهناك مجموعة من المخلوقات تختلف عن فكرة المكان عن أي كاتب آخر».

وواصلت: «كلنا نعشق قرانا التي ولدنا وكبرنا فيها، ولكن حين يتحدث الشهاوي عن قريته "كفر المياسرة" نشعر أنها المكان الذي نزل فيه آدم، وأن أول قصيدة حب كانت في كفر المياسرة، والطيور ترفرف هناك في كفر المياسرة؛ ولأن قريتي تشبه قريته فعشت قريته بمشاعري وأحاسيسي، هي واحدة من الروايات العاطفية».

وواصلت: «البشر بطبيعة الحال أهم من المكان ولكن عند الشهاوي المكان مهم أيضًا، هو لديه البشر والزواحف والتعامل معها مختلف تمامًا».

وتستطرد: «نقلنا أحمد الشهاوي من مكان لمكان، من كفر المياسرة للهرم الأكبر، للبحيرة المقدسة في معبد الكرنك بالأقصر، فهذا الانتقال كان مثل أدب الرحلة، وكان الانتقال بطاقة المكان وروح المكان وحصل الانتقال كما حدث مع برنارد شو في "كانديدا" ومع فولتير أيضًا، ومع توفيق الحكيم في شمس النهار، وكل الرحلات التي حدثت كانت رحلات تنويرية».

شمس حمدي الشخصية الرئيسية في رواية حجاب الساحر رواية حجاب الساحر أحمد الشهاوى توقيع رواية حجاب الساحر الدار المصرية اللبنانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

رئيس وزراء بريطانيا: علينا مواجهة الصين وروسيا

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم الأردن خلال المرحلة الراهنة

روسيا تدرس الانتقال إلى الاتحاد الآسيوى لكرة القدم

بكين: الصين وروسيا ترفضان الهيمنة أحادية القطب وسياسة القوة الغاشمة

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم

قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين فى «نابلس» و«جنين» واندلاع مواجهات

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد ولجم ميليشيا المستوطنين