الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

كتاب وصحفيون يناقشون «"قضايا الصحافة بين الماضى والحاضر» بالمنتدى الثقافى

كتاب وصحفيون يناقشون
كتاب وصحفيون يناقشون "قضايا الصحافة بين الماضي والحاضر" 
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ينظم المنتدى الثقافي بقصر ثقافة مصر الجديدة أمسية ثقافية بعنوان" قضايا الصحافة بين الماضي والحاضر"، ويستضيف في هذه الأمسية عدد من نجوم الصحافة من الصحفيين والكتاب ومدراء ورؤساء التحرير، في تمام الساعة السابعة مساء الأحد الموافق الأحد ٤ ديسمبر المقبل.

 

تأتي الأمسية بمشاركة الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، الكاتب الصحفي والشاعر عيد عبد الحليم، والكاتب الصحفي والشاعر جمال فتحي، والكاتب الصحفي محمد رفعت، والكاتب الصحفي والروائي يسري أبو القاسم، والكاتب الصحفي محمد شعير، والكاتبة الصحفية دعاء فتحي، وتدير الندوة الكاتبة القاصة  شاهيناز الفقي.

 

وتدور الندوة حول التغيرات التي طرأت على الصحافة في الفترة الأخيرة والمشكلات التي تواجهها، والتحول للصحافة الإلكترونية، وتأثير السوشيال ميديا على تراجع الصحافة الورقية، ويقدم الضيوف رؤيتهم لمستقبل الصحافة ومقترحاتهم لحل أزمات ومشكلات الصحافة. 

 الصحافة الثقافية 

الصحافة الثقافية في مصر، بمثابة مشعل النور الذي يشق براثن الظلامية والجهل، بما تحمله من أنوار المعرفة والجمال عبر أكثر من قرن من الزمان. وخلال تلك السنوات الطويلة ظهرت العديد من المجلات والصحف الثقافية التي أنشئت للاستنارة، متناولة الموضوعات برشاقة وخفة بعيدًا عن الابتذال والسطحية، ومقدمة رؤى وحلول، غير منفصلة عن واقعها الذي تحياه، بواسطة، إلا أن في الفترة الأخيرة شهدت الساحة الصحافية  المصرية والعربية أفول عدد من الاصدارات الصحفية الورقية الثقافية  العربية والعالمية والتي كانت بمثابة نوافذ ثابتة للاطلال على المشهد الثقافي العربي والعالمي وكان آخر تلك المجلات مجلة بانيبال المعنية بترجمة الأدب العربي إلى الإنجليزية ومن قبله سبقته إصدارات ورقية أخرى واستبدلت بمنصات الكترونية.

 

المنتدى الثقافي  

 يعقد  المنتدى الثقافي بقصر ثقافة مصر الجديدة يوم الأحد الأول من كل شهر إعداد وإدارة  الشاعر والمترجم م/ شرقاوي حافظ والكاتبة الروائية شاهيناز الفقي.

قضايا الصحافة بين الماضي والحاضر المنتدى الثقافى والموؤرخ محمد الشافعي عيد عبد الحليم والشاعر جمال فتحي يسرى أبو القاسم التغيرات التي طرأت على الصحافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

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