الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على عاطلين بحوزتهما 48 قرش من مخدر الحشيش بالغربية

الحشيش
الحشيش
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوسط الدلتا، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية من القبض على عاطلين وبحوزتهما عدد 48 قرش من مخدر الحشيش معدة للبيع على عملائهم بدائرة أول طنطا.

كان اللواء مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا قد تلقى إخطارا من المقدم محمد القمري، مفتش مباحث الإدارة، يفيد تمكن رجال الإدارة من القبض على (أ. س) 32 سنة وشهرته سوستة و(ت. ب) 35 سنة وشهرته بيبسي ومقيمين بدائرة قسم أول طنطا وبحوزتهما عدد 48 قرش حشيش معدة للبيع ومبلغ مالي من حصيلة البيع وعدد 2 هاتف محمول للاتصال على عملائهما.

جاء ذلك بالتعاون مع وحدة مباحث قسم شرطة أول طنطا بقيادة الرائد محمود عبدالجواد، رئيس المباحث، والنقيب أحمد محمد الكفراوي، معاون مباحث القسم، وعدد من رجال الشرطة السرية.

-القبض عاطلين وبحوزتهم إيران فرش مخدر الحشيش بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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