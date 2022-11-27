انعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب الخادمية بسيدى غازى فى كفرالشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على انعقاد الجمعية العمومية، بمركز شباب الخادمية التابع لإدارة شباب سيدى غازي، لمجلس إدارة جديد دورة 2026 / 2022 وتنعقد الجمعية العمومية على 3 مناصب وهم رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس وأمين الصندوق بعد تزكية المتقدمين على مقعد الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن انعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب، يأتي في إطار تطبيق لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب، سواء لانتخاب مجلس إدارة كامل أو استكمال عضوية مجالس الإدارة، مثمنًا جهود وزارة الداخلية فى تأمين العملية الانتخابية لإتمام إجراءات انعقاد الجمعية العمومية بنجاح.

ويتم تنفيذ الجمعيات العمومية والإشراف عليها من خلال إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، بحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية برئاسة وحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومحمد عبدالواحد مدير إدارة الهيئات الشبابية، وأعضاء اللجنة العليا والفرعية للدورة الحالية.

ومؤخرًا، نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، المهرجان الرياضي للألعاب الترويحية، من خلال إدارة التنمية الرياضية، اليوم الخميس، بنادي كفرالشيخ، بمشاركة الشباب من جميع الإدارات الفرعية.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المهرجان الرياضي اشتمل على مسابقات "شد الحبل، الكراسى الموسيقية، سباق الأجولة، الجري عكس الإشارة"، وذلك ضمن خطة المديرية، وأشار إلى أن المهرجان يهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية عن طريق ممارسة بعض المسابقات الرياضية غير التقليدية.



فيما كثفت محافظة كفرالشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.