طارق شكري: مصر تخطو للمستقبل بفرص استثمارية واعدة

بالطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، اتخذت خطوات متسارعة لتحسين مناخ الأعمال، وتحفيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص، من خلال أجندة إصلاح استباقية ماليا واقتصاديا، تقوم على اتخاذ قرارات جريئة للإصلاح الاقتصادى، بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.

ونوه شكري في تصريحات صحفية له اليوم، بعمل الدولة المصرية على رسم خارطة طريق للاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على تعزيز مجالات الاستثمار في الاقتصاد الاخضر، وتمكين القطاع الخاص وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات.

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: "اليوم وبتوجيهات القيادة السياسية هناك فرصة حقيقية لنمو اقتصادى أخضر، ومصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء، من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة، وبحث الفرص الاستثمارية الحالية فى مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتصنيع والصحة".

ونوه، باستهداف مصر زيادة حصة الطاقة المتجددة لديها إلى 42% بحلول عام 2035، حيث تمثل حاليًا 20% من إنتاجنا من الطاقة، بحيث تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة، وفتح أبواب الاستثمارات في هذا المجال.

واختتم المهندس طارق شكري ، بالتأكيد على أن الاقتصاد المصرى يشهد تطورًا نوعيًا من حيث تحديث البنية التحتية والتحول الرقمى، والتحول الأخضر أيضًا، وكلها خطوات هائلة ومختلف وجدية تخطو بها مصر للمستقبل، بتشجيع ورؤى وتخطيط قيادتها السياسية.