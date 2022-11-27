الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بالطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر

طارق شكري: مصر تخطو للمستقبل بفرص استثمارية واعدة

المهندس طارق شكري
المهندس طارق شكري
ads

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، اتخذت خطوات متسارعة لتحسين مناخ الأعمال، وتحفيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص، من خلال أجندة إصلاح استباقية ماليا واقتصاديا، تقوم على اتخاذ قرارات جريئة للإصلاح الاقتصادى، بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.

ونوه شكري في تصريحات صحفية له اليوم، بعمل الدولة المصرية على رسم خارطة طريق للاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على تعزيز مجالات الاستثمار في الاقتصاد الاخضر، وتمكين القطاع الخاص وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات.

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: "اليوم وبتوجيهات القيادة السياسية هناك  فرصة حقيقية لنمو اقتصادى أخضر، ومصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء، من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة، وبحث الفرص الاستثمارية الحالية فى مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتصنيع والصحة".

ونوه، باستهداف مصر زيادة حصة الطاقة المتجددة لديها إلى 42% بحلول عام 2035، حيث تمثل حاليًا 20% من إنتاجنا من الطاقة، بحيث تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة، وفتح أبواب الاستثمارات في هذا المجال.

واختتم المهندس طارق شكري ، بالتأكيد على أن الاقتصاد المصرى يشهد تطورًا نوعيًا من حيث تحديث البنية التحتية والتحول الرقمى، والتحول الأخضر أيضًا، وكلها خطوات هائلة ومختلف وجدية تخطو بها مصر للمستقبل، بتشجيع ورؤى وتخطيط قيادتها السياسية.

اقتصاد الأخضر التحول الرقمي الرئيس عبد الفتاح السيسي الطاقة النظيفة والمتجددة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري المهندس طارق شكري توجيهات القيادة السياسية لجنة الإسكان بمجلس النواب للمشروعات الخضراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

النيابة العامة تحقق فى وفاة علياء عامر بإيتاى البارود

كندا يودع كأس العالم بهزيمة ثقيلة أمام كرواتيا

«إي فاينانس» توقع اتفاقية تعاون مع «التعليم العالي»

هواوي تكنولوجيز تشارك في جلستي «قياد التغيير – مسار التحول» و«نموذج كل شيء كخدمة»

طبيب أنغام يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان: الأمعاء بدأت تعمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»