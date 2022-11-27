جولة تفقدية لمحافظ الغربية بمراكز قطور كفرالزيات وطنطا

تفقد طارق رحمي محافظ الغربية، الأعمال اليومية بمراكز كفرالزيات، قطور وطنطا، وذلك ضمن جولاته اليومية التفقدية لمراكز ومدن المحافظة لمتابعة رفع الإشغالات، النظافة والمشاريع الجاري تنفيذها.

بدأت الجولة بتفقد شوارع مدينة قطور، للاطمئنان على انتظام دوريات النظافة وكذلك أعمال رفع الإشغالات، حيث تفقد شارع طريق الشين، شارع قطور، شارع الجيش، شارع مسجد العابد وطريق قطور- دماط مرورًا بقرية دماط.

وتابع المحافظ جولته بمدينة طنطا والتي تفقد فيها موقع العمل بمشروعات الإسكان الاجتماعي بالعجيزي، والجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية، حيث يتم إنشاء عدد 6 عمارات تتكون كل عمارة منهم من (دور أرضي و9 أدوار علوية) بإجمالي 480 وحدة سكنية مقامة على مساحة 2,3 فدان، كما تفقد المحافظ كورنيش طنطا بطولة والممتد من كوبري فاروق وحتى عربات الطعام المتنقلة بمنطقة الاستاد، حيث تابع انتظام أعمال دوريات النظافة ورفع الإشغالات.

واختتم المحافظ الجولة بمدينة كفرالزيات، حيث تابع سير الأعمال بمناطق متفرقة من المدينة ومنها شونة المرور أمام نفق الدلجمون، وشوارع (أبوعوف، شركة الزيوت والصابون، المقابر، السينما القديمة، كورنيش النيل، الجيش ومقر مجلس ومدينة كفرالزيات).

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