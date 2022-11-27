الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جمع ورفع 76 طن قمامة ومخلفات من مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، اليوم الأحد، بجمع ورفع مخلفات القمامة من عموم المدينة بحمولة بلغت 30 طن تقريبًا.

وفيما يخص الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة فايد، تم رفع مخلفات وقمامة من قرى سرابيوم، هويس سرابيوم، أبوسلطان، فنارة، كسفريت، بحمولات بلغت 46 طن تقريبًا.

يأتى هذا في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية بمواصلة أعمال رفع القمامة والمخلفات أولًا بأول منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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