محلل سياسى: أوروبا لم تعد قادرة على تحمل اللاجئين

قال المحلل السياسي عبدالمسيح الشامي إن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل اللاجئين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية التي وصلت إلى ربما الانهيار الاقتصادي.

أضاف الشامي، خلال مداخلة عبر سكايب على «القاهرة الإخبارية»، أن هناك أعباءً كبيرة على عاتق الاقتصادات الأوروبية وخصوصًا ألمانيا، مشيرًا إلى أن ألمانيا مطالبة أيضًا بحماية الاقتصادات الأوروبية الأخرى وليس اقتصادها فقط.

الشامي: موجات اللجوء إلى أوروبا مرشحة للزيادة

وتابع: «أوروبا اليوم لم تعد كما كانت سابقًا أيام ما يسمى بالربيع العربي أو ما سبقه من موجات لجوء»، مشيرًا إلى أن نسبة اللجوء زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة متابعًا: «موجات لجوء كبيرة جدًا تجتاح أوروبا حاليًا ومرشحة للزيادة».

واستكمل: «لم يعد المزاج الشعبي والإمكانيات الاقتصادية والسياسية قادرة على استقبال التنوع العرقي داخل المجتمع الأوروبي».

وأشار إلى أن اللاجئين غير مرحب بهم في أوروبا، موضحًا أن كل موجات اللجوء التي تأتي إلى أوروبا هي قرارات اتخذت من قبل أمريكا والناتو.