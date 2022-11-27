هل تشهد الدراما الصعيدية فى رمضان 2023 نقلة تكنولوجية؟

يشهد الموسم الرمضاني 2023 منافسة قوية للدرما الصعيدية للمسلسلات المشاركة، ويعد هذا النوع من الدراما وجبة دسمة للمشاهدين.

وكشف عدد من النجوم مشاركتهم في أعمال تدور أحداثها في صعيد مصر، ويستعد هؤلاء النجوم للاختبار الصعب فمثل هذه الأعمال تتطلب عدة عناصر تقودها للنجاح وتنجو بها من فخ النمطية.

ومن بين الأعمال المنتظرة في دراما رمضان 2023 والتي تدور أحداثها في صعيد مصر.

مسلسل "العمدة"

مسلسل "العمدة" يحكي المسلسل عن سيدة تخرجت في الجامعة الأمريكية وتعيش في القاهرة حياة متمدنة، وهي من أصول صعيدية، تتصاعد الأحداث برجوعها لبلدها في الصعيد، لتجد نفسها مجبرة أن تتولى منصب عمدة القرية، تدور الأحداث حول كيفية إقناع أهل القرية بتوليها مسئولية تسيير أمورهم في ظل أن المتوارث أن تلك الوظيفة قاصرة على الرجال.

المسلسل بطولة روبي، سميحة أيوب، إلهام شاهين، أحمد بدير، بسمة، رياض الخولي، إدوارد، محمد الصاوي، محمود عبدالمغني.

مسلسل "ستهم"

بطولة روجينا، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

مسلسل "ولو بعد حين"

وهو أول أعمال الفنانة نيللي كريم في "الدراما الصعيدية".

"الكبير أوي"

بطولة النجم أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، رحمة أحمد، حسين أبوحجاج، وإخراج: أحمد الجندي.

مسلسل "الكوماندا"

دراما صعيدية بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وكان العوضي قد كتب عبر "فيسبوك": اللي جاي صعيدي ابن سوهاج، الصعيد والأصول والجدعنة والدم الحامي. المسلسل تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج: مصطفى فكرى.