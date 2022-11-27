الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تنفيذ مهرجان الرياضة للجميع بالغردقة بمشاركة مراكز شباب وأندية البحر الأحمر

الاتحاد المصري العام
الاتحاد المصري العام للرياضة
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نفذ الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مهرجان الرياضة للجميع بنادي الغردقة الرياضي بمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن فعاليات معسكر الرياضة للجميع.

 

شارك  في المهرجان مجموعة من مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة البحر الأحمر ، بجانب مشاركة ممثلين من أندية "الأهلي، المعادي الرياضي واليخت، هليوليدو، حلوان العام، الصيد، بنها الرياضي، والغردقة الرياضي".

 

شملت فعاليات المهرجان الرياضي منافسات في كرة الطائرة الشاطئية وشد الحبل والألعاب الرياضية والترويحية، والألعاب المائية، والأنشطة البدنية واليوجا والأيروبكس.

 

كما تم تنفيذ المهرجان الموسع والمجمع على ملاعب نادي الغردقة الرياضي الجديدة بحي النور بمشاركة ٤٠٠ لاعب ولاعبة من أندية ومراكز شباب مدينة الغردقة من مختلف الأعمار السنية، وتضمن استعراض مهارات الألعاب الرياضية في الكاراتيه وكرة القدم والكرة الطائرة.

 

جاء ذلك فى ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تكثيف المشروعات والأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية داخل المحافظات الحدودية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع الفئات العمرية.

الغردقة الرياضي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ادي الغردقة الرياضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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