كواليس جلسة فيريرا مع جهازه المعاون واللاعبين بعد العودة من البرتغال

تواجد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء عقب عودته من البرتغال صباح اليوم.

ويقود "فيريرا" التدريبات الجماعية لفريق الزمالك اليوم الأحد عقب عودته إلى القاهرة عقب حضور عزاء نجل زوجته.

ويستأنف الزمالك تدريباته، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



"فيريرا" يعقد جلسة مع معاونيه

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع جهازه المعاون على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، اليوم الأحد، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة الحديث عن أبرز الملاحظات الفنية بشأن الفريق في الأيام الماضية، بجانب مناقشة بعض الأمور الخاصة ببرنامج مران اليوم.

المدير الفني يجتمع باللاعبين

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض، اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وطالب المدير الفني لاعبيه، خلال الجلسة، بغلق ملف الفوز على المصري ببطولة كأس مصر، والتركيز فقط على مباريات الدوري، مؤكداً أهمية المرحلة المقبلة بالموسم.

تدريبات تأهيلية لـ"شيكابالا"

خاض محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية خاصة، على هامش المران الجماعي للأبيض، اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويخضع "شيكابالا" لمجموعة من التدريبات التأهيلية باستخدام بعض الأجهزة الرياضية بصالة الجيمانيزيوم بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في مفصل الكتف خلال لقاء إنبي بالدوري.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني، جلسة سريعة مع "شيكابالا" بملعب التدريبات من أجل الاطمئنان على حالته، ومتابعة سير البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

وفاز الزمالك على المصري بالأمس في ربع نهائي كأس مصر بهدف دون رد سجله سيد عبدالله "نيمار" لاعب الأبيض في الدقيقة 59 من عمر اللقاء ليتأهل لنصف النهائي.