الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مؤتمر ماركينيوس: نيمار يؤمن بعودته.. والبرازيل يمكنها اللعب بدونه

ماركينيوس
ماركينيوس
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أكد ماركينيوس مدافع منتخب البرازيل، أن نجم السامبا نيمار دا سيلفا يعمل بقوة للعودة إلى المنافسات من جديد وذلك في المؤتمر الصحفي لمواجهة سويسرًا غدًا في مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وقال ماركينيوس اليوم: " نيمار شديد التركيز وينام في العلاج الطبيعي ويخضع للعلاج 24 ساعة في اليوم، وهذا يوضح مدى رغبته في العودة، نحن لا نعرف متى سيكون هذا لكننا نأمل أن يحدث بأسرع ما يمكن".

وأضاف: “نتمنى أن يشارك نيمار لكننا مستعدون للعب من دونه”.

وتابع: “منتخبنا على أتم الاستعداد والجميع يعلم ما يتوجب عليه فعله، نعاني من بعض الإصابات لكننا سنحافظ على مستوانا”.

وأتم: “منتخب سويسرا له خصوصيته ولا يسهل التكهن بمجريات المباراة، سويسرا تضم لاعبين مميزين وعلينا تقديم أداء جيد من أجل الفوز، علينا أن نبذل 200% من قدراتنا بالنظر لأهمية المواجهة”.

تجدر الإشارة إلى أن نجم هجوم المنتخب البرازيلي أصيب في أربطة الكاحل ولن يتمكن من المشاركة مع منتخب بلاده أمام منتخب سويسرا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 المقررة غدا الاثنين.

كما يغيب أيضا المدافع الأيمن دانيلو بسبب إصابة مشابهة.

واستهل منتخب البرازيل مشواره في المجموعة على أفضل وجه، عقب فوزه 2 - 0 على منتخب صربيا في الجولة الافتتاحية، يوم الخميس الماضي، ليحصد أول ثلاث نقاط في مسيرته، ويتصدر جدول ترتيب المجموعة، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه منتخب سويسرا، الذي تغلب 1 - 0 على منتخب الكاميرون في الجولة الأولى أيضا. 

وربما يحجز منتخب البرازيل مقعده رسميا في الدور المقبل دون انتظار الجولة الأخيرة، حال فوزه على سويسرا، وتعثر منتخب الكاميرون في لقائه مع صربيا بنفس الجولة. 

أما منتخب سويسرا، فمن الممكن أن يقتنص ورقة العبور للأدوار الإقصائية، حال فوزه على البرازيل، وتعثر منتخب صربيا أمام الكاميرون.

ماركينيوس البرازيل نيمار سويسر ا كأس العالم

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