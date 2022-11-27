الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المخرج جوادانيينو يشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

المخرج لوكا جوادانيينو
المخرج لوكا جوادانيينو
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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مشاركة المخرج العالمي الشهير لوكا جوادانيينو في جلسة حوار مع الجمهور قبل العرض الخاص لفيلمه الأخير "العظام وكل شيء" في دورة المهرجان هذا العام والتي تعقد في مدينة جدة.

ويناقش المخرج الإيطالي المرشح لجائزة الأوسكار مسيرته المهنية المضيئة خلال الجلسة التي ستقام في 2 ديسمبر في سينما فوكس في ريد سي مول، كما سيتحدث عن تاريخه السينمائي اللامع وأفلامه الشهيرة مثل "دفقة كبيرة"، و"نادني باسمك"، و"صاسبيريا"، كما سيناقش لوكس فيلمه الأخير "بونز آند أول" والذي سيتم عرضه مساء يوم 2 ديسمبر في المهرجان.

تدور أحداث فيلم "العظام وكل شيء" حول قصة الفتاة مارين؛ الشّابة المُهمّشة التي تكافح سطوتي الحياة والمجتمع، في أولى تجاربها الغرامية مع لي؛ الشابّ الهائم والتائه الذي يفتقر لأدنى حقوقه، ومع انسجامهم على نحو فريد؛ حيث يقرر الإثنان التجوال سويَّا ضمن مغامرة تمرّ بكواليس الواقع الأمريكي الخفيّ تحت إدارة رونالد ريغان، وتتقاطع مع ماضيهم المريع، ومع مقاومتهم لكلّ الظروف؛ تسوقهم الأقدار إلى موقف مصيري يختبر علاقتهم إلى الأبد.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم من سيناريو ديفيد كاججانتش المقتبس من رواية كاميل دي انجليس، ومن إنتاج إم جي إم ستوديوز (شركة تابعة لأمازون) وتوزيع يونايتد أرتيستز رليسينغ في الولايات المتحدة وفيجين ديستريبيوشن في إيطاليا، وورنر براذرز بيكتشرز في باقي أنحاء العالم.

وتعليقًا على استضافة المخرج الشهير لوكا جوادانيينو في المهرجان، صرح محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قائلاً "في كل فيلم من أفلامه، يتحدى جوادانيينو كل التوقعات ويدفع حدود رواية القصص وصناعة الأفلام إلى آفاق غير محدودة. 

يعد فيلمه الأخير "العظام وكل شيء" خير شاهد على مهارته السينمائية في الإخراج وقدرته على توسيع مدارك جمهوره. فنحن فخورون باستضافة المخرج الكبير وعرض فيلمه الأخير في المهرجان والذي نحرص من خلاله على تسليط الضوء على المهارات المتميزة والأفلام العالمية الرائدة."

يقام المهرجان خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر ويعرض 131 فيلمًا من الأفلام الروائية والقصيرة من 61 دولة بأكثر من 41 لغة لمجموعة من صناع الأفلام الصاعدين والمتمرسين.

المخرج الشهير لوكا جوادانيينو المخرج العالمي الشهير لوكا جوادانيينو مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لعظام وكل شيء لوكا جوادانيينو

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