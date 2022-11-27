«أنا وإنت حياة».. مبادرات سكندرية لمناهضة العنف ضد المرأة (صور)

في إطار حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات التي بدأت منذ يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر والذي يوافق الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

- مبادرة نون بشعار " انا وانت حياة"

انطلقت مبادرة نون للتثقيف والتوعية التنمية والتعليم، وفقًا لسياسة الجمهورية الجديدة 2030 والارتقاء بالمرأة المصرية ودعم تمكينها في كافة المجالات الحياتية والعملية.

وقالت د. ولاء بلال، رئيس المبادرة إن المبادرة تستهدف النساء بشكل عام وتدور حول التثقيف والتوعية والتنمية التربوية و التعليم تنفيذا لرؤية مصر 2030 والارتقاء بدور المرأة المصرية التي ساهمت على مر العصور في نهوض الدولة، وذلك تحت رعاية المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية.

وتابعت لـ"الدستور"، أن مبادرة نون تهدف للارتقاء بالمرأة وبالتبعية فهذا سيعود على وضع الأسرة المصرية لما لها من دور فعال في المجتمع والدولة عامة.

فبشعار المبادرة "أنا وانت حياة" حرصت المبادرة أن يكون لها دور توعوي في مواجهه الابتزاز الرقمي للمرأة؛ لمساندة المرأة في كافة الأصعدة المختلفة في المجتمع المصري، مع طرح سبل التوعية في تأمين الموبايل والحسبات الشخصية علي مواقع التواصل شكل عام.

- فنجان دانتيل: مبادرة لدعم المرأه نفسيا

ولدعم المراه نفسيًا والتخفيف عنها من ضغوطات الحياة التي تواجهها يوميا خصصت مبادرة فنجان دانتيل فعالياتها لدعم المرأة نفسيا من خلال فنون عدة تضفي على روحها مزيد من الفرحة والبهجة.

وقالت أميرة مجاهد، رئيس المبادرة إن الدعم بمختلف الفنون ليست رفاهية لكن آن الأوان ليكون جانب أساسي في حياتنا لما يحدثه من فارق كبير في الحالة النفسية والمزاحية للتخلص من الطاقة السلبية الناتجة من ضغوطات الحياة والمسؤوليات الحياتية.

وواصلت لـ"الدستور" أن الانشطة في المبادرة متعددة منها الكتابة العلاجية، العلاج بالرسم، وغيرها علاوة على فقرات فنية طربية يستمتعن فيها النساء المشاركات بوقتهن كلن على حسب هوايتها.

وهذا ما استشعرته مؤسسة الفكرة قبل تدشينها، لتقرر أن تلامس فكرتها الواقع الحياتي للسيدات من خلال مشاهدة كورال نسائي لفنانة تونسية، لتجد أن حالتها المزاجية الشخصية تحسنت بالفعل، وأن هناك ردود فعل ومشاركات إيجابية تتفق مع التغيير النفسي من رواد مواقع التواصل.

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