الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

معيط وصبحى يشهدان فعاليات اليوم الرياضى لوزارة المالية

الحدث
الحدث
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شهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات اليوم الرياضي لوزارة المالية باستاد القاهرة، الذي تضمن تنظيم ماراثون للمشي ومباراة ودية لكرة القدم بين العاملين بوزارتي المالية والشباب والرياضة، بحضور أحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، وعدد من القيادات بالوزارتين. 


وأعرب الوزيران، عن تقديرهما لدور اللجان النقابية للعاملين بالوزارات في تعميق التواصل الفعال بين الموظفين وتحفيزهم على أداء واجباتهم؛ للإسهام في الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال العمل على تحقيق المستهدفات الوطنية للدولة المصرية. 


وأكد الوزيران، على أهمية الرياضة في تحسين الأداء الوظيفي للعاملين، وامتلاك القدرة بشكل أكبر على سرعة ودقة إنجاز التكليفات.


وأعرب خالد الصياد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة المالية، عن شكره وتقديره لوزيري المالية، والشباب والرياضة، لحضورهما «اليوم الرياضي» للعاملين بالمالية؛ بما يعكس حرصهما على دعم أنشطتهم الرياضية والاجتماعية.


كما شهد الوزيران، فعاليات اليوم الرياضي الأول لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين الذي أقيم باستاد القاهرة الدولي أيضًا، وأكدا حرص الدولة على رعاية أسر شهداء الوطن؛ فمصر لا تنسى أبناءها المخلصين الذين جادوا بأرواحهم حتى يعيش المصريون بأمن واستقرار.


وسلم وزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، واللواء السيد غالى، رئيس صندوق تكريم الشهداء والضحايا والمفقودين، مجموعة من الدراجات الهوائية لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك»، التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة.

أشرف صبحي وزير الشباب أشرف صبحي وزير اجتما استاد القاهرة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأج إله

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