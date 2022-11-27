الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأحذية (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال إنشاء مصنع «داك» الجديد لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد، وذلك خلال جولته الموسعة لمتابعة مستجدات أعمال إنشاء عدد من المشروعات الصناعية بالجنوب، رافقه خلالها اللواء علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

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واستمع محافظ بورسعيد، لشرحٍ تفصيليّ حول معدلات الأعمال التي شهدها المصنع حتى الآن، والذي يُعد المصنع الثاني لإنتاج الأحذية بجنوب بورسعيد، مؤكدًا أهمية الإسراع في إنشاء المصنع للبدء في تشغيله في أقرب وقت، مشددًا على تقديم كل الدعم لإنهاء أعمال المصنع وتشغيله والذي يسهم في توفير فرص عمل متعددة.

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ولفت إلى أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يسهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والنهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدًا أن بورسعيد حققت تطورًا غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة.

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أعمال إنشاء الثانى اهمية اللواء عادل الغضبان محافظ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المنطقة الصناعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

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