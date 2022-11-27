الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تسجيل دخول منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

منصة التدريب
منصة التدريب
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يبحث العديد من المواطنين العاملين بقطاع التعليم عن رابط تسجيل دخول منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية، وذلك للحصول على دورات تدريبية متطورة عن كيفية تدريس المناهج الجديدة.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور رابط تسجيل دخول منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تدريب معلمين الصف الخامس الابتدائي مدرسي مواد الرياضيات والعلوم، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الجاري، وتقوم إدارة التدريب بموافاة الوزارة بحضور المعلمين وفقًا لتوزيعهم في المدرسة مع إيضاح عدد الحضور وفقًا لعدد المحاضرات. 

وأعلنت الوزارة أيضًا عن مواعيد بدء المحاضرات من الساعة الثامنة وحتى التاسعة لمدرسي الرياضيات، ومن التاسعة حتى العاشرة لمدرسي مادة العلوم، وذلك عن طريق متابعة محاضرات التدريب عبر رابط منصة التدريب والتطوير المهني.

 

رابط تسجيل دخول منصة التدريب والتطوير المهني

ويمكن التسجيل بـ منصة التدريب والتطويرالمهني الإلكترونية من خلال الدخول على الرابط التالــي، واتباع هذه الخطوات:

-يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول، بعد الدخول على رابط الموقع المخصص.

-ويليه كتابة البريد الموحد للمعلم وكلمة المرور الخاصة به.

-ثم يتم فتح الدورة التدريبية بالضغط على اسم الدورة، ويليه الضغط على محاضرة البث المباشر.

-ويليه خطوة تحميل برنامج "TEAMS" علي الجهازك الخاص بالمعلم حتى تدار الجلسة من هذا البرنامج، ويتم الضغط على الانضمام الآن للمشاركة بالمحاضرة.

كيفية تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطالب والمعلم

تفعيل الحساب المدرسي الموحد وتسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

 

طريقة تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

-يتم الدخول بالأكاديمية المهنية للمعلمين عبر موقع ترقية المعلمين.

-ثم يتم تسجيل بيانات المعلم بالتفصيل عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويليه ادخال الكود الخاص بالمعلم.

-ويليه اختيار حجز دورة جديدة للتدريب والاختبار، ثم يظهر للمعلم اختبار مكون من أربعة أسئلة، وبعد الانتهاء من الاختبار يظهر للمعلم إفادة بالتدريب الخاصة به.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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