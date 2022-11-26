يزداد البحث على محرك البحث جوجل عن كيفية تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطالب والمعلم والذي كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاقه ويضم منصة حسابات اوفيس ٣٦٥ Office365، حيث يوفر الموقع آلية مميكنة للخدمة الذاتية للطلبة والمعلمين لإصدار البريد المدرسي والإستفادة من تطبيقات Office365 المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم.

كيفية تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطالب والمعلم

تفعيل الحساب المدرسي للمعلم



حيث يمكن تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطالب والمعلم من خلال الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/



ويمكن أولا اختيار حساب المعلم من الخانات الموجودة ويتم تسجيل البيانات المطلوبة والمتمثلة في إدخال الرقم القومي وإدخال كود المعلم.

ثم الضغط على مربع انا لست روبوت واخيرا الضغط على خانة التحقق من البيانات.

مع ملاحظة أن هناك ملاحظة للمعلمين توضح أنه بإمكانهم تحميل جدول جلسات البث المباشر عبر برنامج Microsoft Teams للتوعية بشأن تفعيل الحساب الموحد للمعلمين وتحديث معلوماتهم بأحدث مستجدات تطبيقات أوفيس 365

من خلال هذا الرابط https://moe.gov.eg





تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطالب



أما بالنسبة لتفعيل الحساب المدرسي الموحد للطالب يتم اختيار خانة حساب الطالب

ثم تسجيل البيانات والمتمثلة في إدخال الرقم القومي للطالب مع ملاحظة أن الطالب الذي يبلغ عمره أقل من ١٦ عام يجب استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة ثم إدخال كود الطالب

والضغط على خانة أنا لست روبوت واخيرا الضغط على التحقق من البيانات.



أهمية الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب

ويجدر الإشارة إلى أن الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب يساعد في دعم التحول السريع من خلال العثور على الاستراتيجيات والموارد والتقنيات التي تساعد على إنشاء فصول دراسية عبر الإنترنت بسرعة؛ بما يتيح للطلاب والمُدرِّسين وهيئة التدريس إيجاد سُبلٍ جديدة للتواصل والتعلُّم.



كما يمكن استخدمه من على أي جهاز والاستفادة من خدمة مجانية للمدارس تَجمع بين الاجتماعات وجهًا لوجه والواجبات والمحادثات في مركز واحد.



ويمكن للمعلم الحفاظ على مشاركة الطلاب والحصول على الأدوات المجانية التي تحتاج إليها للمحافظة على حماس الطلاب ومشاركتهم وإبقائهم على المسار الصحيح للتعلُّم والازدهار.