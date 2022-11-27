الأحد 27 نوفمبر 2022
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تحقيقات ومتابعات

قبل مؤتمر غد.. مصادر بـ«التعليم» تكشف المواصفات الأولية لامتحانات الثانوية العامة

رضا حجازى
رضا حجازى
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كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بعض المواصفات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والتي يعلن عنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفى غدًا.

قالت المصادر: إن مركز تطوير المناهج قام بإعداد دليل الطالب في كل مادة، والذي يحتوي على الأنشطة، والرابط الخاص بالدروس والموضوعات الدراسية، ووصفًا للمقرر، مضيفًا أنه سيتوافر لدى الطلاب نموذجان للتدريب على الامتحانات.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الدستور"  إن الامتحان سيكون “أوبن بوك”، ويمكن للطالب الاستعانة بكراسة المفاهيم التي أعدتها الوزارة، موضحًا أن الورقة الامتحانية تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة مقالية لا تتعدى ١٥٪ من الامتحان حسب طبيعة كل مادة، ويجيب الطالب عن أسئلة الاختيار من متعدد بالبابل شيت، أما الأسئلة المقالية القصيرة فيجيب عنها في كراسة الأسئلة، مضيفًا أنه تم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

أما عن التصحيح قال المصدر، إن التصحيح سيتم إلكترونيًا ولا عودة للعنصر البشري في التصحيح، مؤكدًا أنه سيتم توافر مراكز تصحيح إلكتروني على مستوى الجمهورية، ومشيرًا إلى أن نموذج الإجابة نموذج مرن ويحتوي على مستويات التقدير Rubrics؛ لضمان سرعة وموضوعية التصحيح.

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل اليوم الأحد، إنها سوف تعقد مؤتمر صحفي للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022 وخطة الوزارة في المرحلة المقبلة.

وذلك يوم الأثنين الموافق 28 نوفمبر 2022 الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا (12:30 ظهرًا) بديوان عام الوزارة.

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