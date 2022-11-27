«التعليم» تعلن المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة غدا

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022 وخطة الوزارة في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال مؤتمر صحفي للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر غدا بديوان عام الوزارة.

و وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمدة رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو 2023.

وتحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على استطلاع رأي اتحاد طلاب مدارس مصر أثناء وضع جدول امتحانات الثانوية العامة قبل إعلانها بشكل رسمي، للتأكد من ارتياح الطلاب لترتيب الجدول والمساحة المتروكة قبل كل امتحان كل مادة للمراجعة بالشكل المطلوب.

- أبرز قرارات وزير التعليم بخصوص امتحانات الثانوية العامة

وتمثلت قرارات وزير التربية والتعليم فيما يخص امتحانات الثانوية العامة 2023 في :

• امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون ورقية

• امتحانات الثانوية العامة 2023 تصحيحها سيكون إلكتروني

• 85% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون أسئلة اختيار من متعدد MCQ

• 15% من اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون أسئلة مقالية قصيرة Short Essay

• امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام أوبن بوك

• يمكن للطالب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الاستعانة بكراسة المفاهيم التي أعدتها الوزارة.

• سيتم توفير مراكز تصحيح إلكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 على مستوى الجمهورية

• نموذج الإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2023 نموذج مرن ويحتوي على مستويات التقدير Rubrics لضمان سرعة وموضوعية التصحيح

• لا يسمح للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023 كطالب منتظم

• سيتاح للطلاب تحرير استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا على موقع الوزارة و ورقيا في المدارس بخط الطالب

• سيتم اتاحة امتحانات استرشادية لتدريب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بحيث يتدرب الطلاب على شكل الأسئلة المقالية والاختيار من مُتعدد مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكل المدارس الثانوية.

• تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية الخاصة بـ الثانوية العامة 2023 وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

• تدريب الموجهين الأوائل في كل التخصصات على صياغة المفردات التدريبية والممارسات التدريسية وفق كل مواصفة، وكذلك تدريبهم على آلية وضع اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، تحت إشراف الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات .