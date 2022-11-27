الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بي بي سي» تكشف كيف حمت مصر آثارها من الاستعمار البريطاني؟

توت عنخ آمون
توت عنخ آمون
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قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن علماء الآثار انبهروا بشدة بالمقتنيات التي وجدت في مقبرة توت عنخ آمون والتي اكتشفها عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر في محافظة الأقصر، وتابعت أن حكاية الاكتشاف الأثري المذهل، وبعد سنوات من الحفر في الأقصر، أذهلت العالم وأعيد سردها مرارًا وتكرارًا على مدار 100 عام.

وأضافت "بي بي سي"،  أن المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه قريبًا، نقل اليه آلاف من كنوز الملك الصبي في خطوة رائعة حتى يتسنى للعالم أجمعه رؤيتها بشكل أوضح والتعرف عليها، وبعد قرن من الزمان، هناك أسئلة جديدة حول كيف أصبح توت عنخ آمون رمزًا سياسيًا، وما إذا كان كارتر سرق قبره ولماذا حصل المصريون على القليل من الفضل في المساعدة في العثور عليه.

- جهود مصرية ناجحة في الحفاظ على آثارها 

وأشارت الإذاعة البريطانية، أنه رغم القواعد في ذلك الوقت كانت تنص على بقاء محتويات القبر الملكي السليم في مصر، إلا أنه كان من المعتقد على نطاق واسع أنه ستكون هناك جهود لتهريبهم للخارج، وفي غضون ذلك، عقد كارتر وكارنارفون، صفقة مع صحيفة بريطانية من أجل إبعاد الجميع عن القبر وتهريب أي مقتنيات منه بأسطورة لعنة الفراعنة.

وتابعت أن بريطانيا احتلت مصر عام 1882، لكن القاهرة حصلت على استقلال جزئي في أوائل عام 1922، وأصبح توت عنخ آمون جزءًا من النضال المستمر من أجل التحرر من النفوذ الإمبراطوري.

وأضافت أن توت عنخ آمون كان رمز قوي فعندما اكتشفت مقبرة الملك الصبي كانت مصر تولد من جديد وفي طريقها للحرية والاستقلال عن الاستعمار البريطاني.

وأكدت الإذاعة البريطانية، أن كارتر لم يكن له الفضل الأعظم في اكتشاف المقبرة، ولكن الحظ وبراعة المصريين في الحفر والتنقيب عن آثارهم في وادي الملوك، وبعد وفاة اللورد كارنافون اضطر كارتر للتعامل مع السلطات المصرية ولم تكن علاقته مع هيئة الآثار في أفضل حالاتها حيث اكشتفت سرقة كارتر لبعض المقتنيات ومحاولته تهريب الجزء الأكبر من مقتنيات الملك الصبي للخارج.

وتابعت أنه في النهاية نجحت مصر في معركتها للتحرر من تبعات الاستعمار واحتفظت بأجمل كنوز الملك لقرن من الزمان، حيث كانت المعروضات الثمينة في المتحف المصري الكلاسيكي الجديد في ميدان التحرير في القاهرة، وأصبح القناع الجنائزي المصنوع من الذهب الخالص لتوت عنخ آمون هو رموز الحضارة المصرية والدولة الحديثة.

مصر الاستعمار البريطاني توت عنخ آمون العلماء المقبرة الاكتشاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

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