رئيس مياه أسيوط يتفقد محطة الهلالى الرئيسية والمعمل المركزى

تفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، يرافقه رئيس قطاع الدعم الفني والمختصون والاستشاريون بالشركة ومقاولو المشروع، لمتابعة الأعمال بمشروع الإحلال والتجديد بمحطة مياه الهلالي الرئيسية بمنطقة شرق بمدينة أسيوط والمعمل المركزى تمهيدًا للانتهاء من هذه المشروعات.

وصرح "الشرقاوى" بأن هذه الجولة التفقدية تأتى لمتابعة الأعمال بمشروع الإحلال والتجديد بمحطة مياه الهلالى الرئيسية بمنطقة شرق، لرفع كفاءتها إلى طاقة ٦٠٠ لتر/ ثانية بمدينة أسيوط، لمتابعة معدلات تنفيذ هذه المشروعات ومدى مطابقة الأعمال التنفيذية القائمة للمواصفات الفعلية وللاطمئنان على كفاءة سير العمل لتحقيق أكبر استفادة وتلاشي الملاحظات تمهيدا للانتهاء من المشروع للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الجولة، قام رئيس الشركة بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بالمعمل المركزي، حيث ذكر أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الشركة لتنفيذ مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه (IWSS) والتى تهدف إلى تحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات، والجاري تنفيذها تفعيلًا لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه، والمنفذ تحت شعار "خدمة متميزة مستدامة".

وأوضح رئيس مياه أسيوط أن الجولة التفقدية جاءت لمتابعة سير الأعمال والتجهيزات الإنشائية بالمعمل المركزى الممول من هيئة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استعدادا لدخوله الخدمة، بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية، لتحقيق منظومة مائية ذات جودة عالية باحتواء المعمل على عدد (3) معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية، ومعمل الكيمياء غير العضوية (Inorganic Laborato، المعمل الميكروبيولوجى)، ليصبح المعمل المركزى معملًا مرجعيًا على مستوى جميع مناطق الشركة، بقدرته على قياس جميع عناصر المياه وإجراء التحاليل المعملية ورصد حدوث أي تلوث في المياه من خلال ما يمتلكه من أجهزة معملية حديثة.

مشددًا في نهاية جولته على ضرورة تقديم كل التيسيرات اللازمة والمتاحة لضمان الدفع بمنظومة العمل لتسريع معدلات الأداء التنفيذي، مع مراعاة المطابقة للمواصفات والمعايير الفنية والتشغيلية للأعمال الجارية لضمان الانتهاء من كل تلك الأعمال التنفيذية الجارية في المواعيد المحددة وفقًا للجداول الزمنية المقررة، الأمر الذي يدعو إلى عمل الشركة بكل طاقتها وتكثيف الجهود، آملًا مزيدًا من الجهد المبذول لدفع منظومة العمل الفعلية، والتي تسعى لتحقيق الاستفادة المرجوة في أقرب وقت ممكن، كمردود إيجابي سيعود بالنفع على المواطنين.