توعية 400 مواطن حول خطورة الزيادة السكانية والظواهر المجتمعية في قنا

نفذت وحدة سكان محافظة قنا، برامج توعوية بمركز نقادة والقرى والنجوع التابعة لها، حول خطورة الزيادة السكانية، والزواج المبكر، وظاهرة التسرب من التعليم، والإدمان لا سيما مخدر الشابو، وكذلك العادات والتقاليد الخاطئة وزيادة نسبة الطلاق، وذلك بالتعاون مع مديريات: (الأوقاف - الصحة - التربية والتعليم - التضامن الاجتماعي)، وصندوق مكافحة الإدمان.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وفي إطار مبادرة "تحدث معه" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، ضمن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

وقال محافظ قنا، إن فريق عمل الوحدة، تجّول في عدد من الشوارع والمناطق المختلفة بمركز نقادة، التقى خلالها مجموعة من الرجال لتوعيتهم ورفع الوعي لديهم حول خطورة الزيادة السكانية، وأهمية تنظيم الأسرة، واختيار شريك الحياة المناسب للحد من ارتفاع نسب الطلاق، وأساليب التربية السليمة للأطفال، وأضرار تعاطي المخدرات وتوفير العلاج مجانًا عن طريق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث تم خلال تلك اللقاءات توعية ٤٠٠ مواطن.

من جانبه، قال رمضان الصغير، مدير وحدة السكان بالمحافظة، أنه سوف يتم التنسيق مع الوحدات الفرعية في مجالس المدن لبدء تفعيل اللقاءات التوعوية مع الرجال حول القضية السكانية، بما يعود بالنفع على الفرد والأسرة، وبناء مجتمع خالٍ من ظواهر الإدمان والزواج المبكر والتسرب من التعليم والعادات والتقاليد الخاطئة والحد من نسب الطلاق المرتفعة، وبالتالي، تحقيق التنمية المنشودة.