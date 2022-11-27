جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل حول «الفهرسة الآلية في مجال إدارة المكاتب الحديثة»

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، بالجهاز الإداري المتميز للجامعة بكل إداراته وقطاعاته، مؤكدًا أهمية عقد سلسلة الندوات والبرامج التدريبية التي تنظمها الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحديث وتطوير الجهاز الإداري بالدولة لمواكبة التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن والمستقبل القريب.

جاء ذلك خلال انعقاد ورشة عمل تحت عنوان "الفهرسة الآلية" في مجال إدارة المكتبات، وذلك بحضور شوكت صابر ثابت، أمين الجامعة، ومصطفى حسن، أمين الجامعة المساعد، ومحمود يونس، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وخالد عارف، مدير عام المكتبات الجامعية، وخالد عمران، مدير عام إدارة وتنمية المواهب، وبحضور عدد كبير من موظفي المكتبات بالجامعة.

وأكد شوكت صابر، أن تطوير وفهرسة المكتبات بالطريقة الحديثة من أهم التحديات التي تواجه المكتبات للعمل على تطوير الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات للعليا، كما أنه أحد المحاور الرئيسية لتحسين وتطوير سير العمل من خلال التعرف على الأساليب العلمية في فن وإدارة المكتبات الحديثة.

كما أوضح مصطفى حسن، أن ورشة العمل تتضمن العديد من المحاور وهي فهرسة وضبط السجلات وبنك المعرفة المصري، وتفعيل العمل بالمكتبات، وتكشيف مقالات الدوريات.

وصرّح محمود يونس، أن ورشة يحاضر بها الدكتور طارق كمال عبدالحميد، بكلية الهندسة، وأميمة سعد الدين ناصر، بالإدارة العامة للمكتبات، وسارة محمد ماجد، بالإدارة العامة للمكتبات، وإيمان صلاح رمضان، بالإدارة العامة للمكتبات.

كما أشار خالد عمران، إلى أن ورشة العمل مستمرة على مدار 3 أيام في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، وبمشاركة 50 من العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة.