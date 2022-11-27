الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة سكانية شاملة بقرية كفر غنيم بالرحمانية في البحيرة

القافلة
القافلة
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة، قافلة سكانية بدار مناسبات كفر غنيم التابعة للوحدة المحلية لقرية سمخراط وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بتكثيف الأنشطة والبرامج السكانية، واستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة  للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم الكشف على 320 حالة ما بين باطنة وجلدية وأطفال ونساء، بالإضافة إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة  و24 حالة الاعتلال الكلوي و20 حالة جرعة تنشيطية، وتم صرف الأدوية مجانًا.

كما قامت مديرية الطب البيطري برش وتجريع لعدد 400 رأس ماعز وأغنام و40 جاموس و50 أبقار، وتم إلقاء محاضرة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وعن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير مراكز وتجميع الألبان وأهمية التأمين الصحي على الثروة الحيوانية.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتوفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة.

كما تم مشاركة المجتمع المدني المتمثل في جمعية قريتي لتنمية المجتمع بتوزيع كمية من الأدوات المدرسية على الطلبة، وتقديم ورش رسم وتلوين للأطفال، وتم استكتاب 20 مواطنًا من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية، وتم نشر جميع مركبات النظافة بالقرية وسحب جميع القمامة ونقلها للمكان المخصص لها ،وتم تحليل عينات عشوائية من مياه الشرب لبيان مدى صلاحيتها.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، أنه تم التوجيه باستمرار تنفيذ القوافل الطبية الشاملة لجميع التخصصات الطبية المختلفة وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

ارة الصحة التموين والتجارة الوحدة المحلية لمركز ومدينة قافلة سكانية محافظة البحيرة

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وائل لطفي

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