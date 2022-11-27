إنجازات رئاسية.. إنشاء 2640 وحدة سكنية بالأقصر

تستمر جهود الدولة متمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في استكمال مشروعاتها التي تخدم المواطن وتحل أزمة الإسكان في كل أرجاء الجمهورية وبالأخص مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة الأقصر الذي يتكون من 2640 وحدة سكنية بتكلفة 375 مليون جنيه بهدف خدمة طبقة محدودي الدخل وتوفير لهم وحدات سكنية مناسبة.

وتنقسم وحدات الإسكان الاجتماعي بمحافظة الأقصر، إلى 1848 وحدة بتكلفة 270 مليون جنيه، وهي تم الانتهاء منها في ديسمبر عام 2017 وذلك لتوفير مسكن ملائم لـ8316 نسمة بالزينية، وكذلك 744 وحدة إسكان اجتماعي بإجمالي تكلفة وصلت إلى 98 مليون جنيه، وجرى الانتهاء منها في 2020، لتوفير مسكن ملائم لـ3348 نسمة بالدير والشغب.

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