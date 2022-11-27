برلماني يطالب بمناقشة سياسات الحكومة لمواجهة تأثير الاحتباس الحراري على الإنتاج الزراعي

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة، بشأن سياسات الحكومة لمواجهة التأثير السلبي للاحتباس الحراري على الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن التغيرات المناخية تُعد تهديدًا خطيرًا لإنتاج الغذاء في العالم، لما تتسبب فيه الأحداث المتطرفة مثل العواصف والأعاصير والجفاف من تدمير المحاصيل والبنية التحتية الزراعية، الأمر الذي يتسبب في انتشار ظاهرة التصحر والحد من الأراضي الصالحة للزراعة.

وأكد محسب، في بيانٍ صحفيّ له، أن التغيرات المناخية ستجبر البشرية على تغيير ميعاد الزراعة ومواقيتها، موضحًا أن تغير المناخ هو تغير ملموس وطويل المدى في حالة الطقس، لافتًا إلى أن السجلات المناخية العالمية تحتوي على أدلة وشواهد على حدوث زيادة مطردة في درجات الحرارة خلال القرن العشرين بمقدار 0.6 درجة مئوية، وإلى ارتفاع درجة الحرارة بمعدل 1.5 درجة مئوية خلال الثلاثين الأخيرة، مع ارتفاع أمواج البحر.

وقال عضو مجلس النواب، إن وكالة "أوروبا بريس" حذرت في تقرير لها من أن الاحتباس الحراري سيقلل الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة 30٪ في عام 2050، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات، ولم يتم اعتماد التدابير المناسبة، وهو ما يتطلب الانتقال نحو الممارسات المستدامة، مشيرًا إلى أن البلدان النامية ستحتاج إلى ما بين 180 ألفًا و300 ألف مليون دولار سنويًا لاتخاذ إجراءات للتكيف مع تغير المناخ.

وشدد محسب، على أن مصر ليست بمعزل عن العالم، وأثرت التغيرات المناخية سلبًا على المحاصيل الزراعية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن حدوث أزمة غذاء، بسبب التغيرات المناخية وأزمة الزيادة السكانية، حيث تخطى عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة، مطالبًا الحكومة بعرض خطتها للتعامل مع التغيرات المناخية وما يصاحبها من ظواهر مثل الاحتباس الحراري، وتأثير ذلك على الإنتاج الزراعي، والسياسات الزراعية المتبعة لتلائم مسار هذه التغيرات، لتجنب التعرض لأزمة غذاء.