توزيع أجهزة «لاب توب» للطلاب ذوي الهمم بجامعة عين شمس

فى إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية "الأورمان" بالتعاون مع جامعة عين شمس، احتفالية خاصة لتوزيع عدد 68 جهاز لاب توب على الطلاب المكفوفين بجامعة عين شمس، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة.

وحضر الاحتفالية كلا من الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي بالسياسات الاجتماعية، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيفٌ من عمداء وقادة هيئة التدريس بجامعة عين شمس، وقيادات جمعية "الأورمان"، والطلاب ذوي الهمم بمختلف كليات الجامعة.

وأكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، بالسياسات الاجتماعية، على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، بأن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية بشكل عام وليس الطلاب فقط، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجًا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع محافظات الجمهورية المختلفة ونجحت في توقيع الكشف الطبي على مليون و200 ألف مريض، وإجراء 211 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127 ألفا و186 نضارة طبية لغير القادرين.

يذكر أن الأورمان شاركت مؤخرًا في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع ألف جهاز لاب توب مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين على طلاب المدارس والجامعات من المكفوفين وضعاف البصر، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي.