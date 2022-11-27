وكيل «صحة دمياط» يتابع توافر الأدوية فى منشآت الرعاية الصحية الأولية

عقد الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعًا، مع مديري الإدارات الصحية بحضور الدكتور محمد بدران، وكيل المديرية، والدكتورة دينا أبوصير، مدير الرعاية الأساسية، وتناول الاجتماع ضرورة تكثيف متابعة فرق إشراف الإدارات الصحية للأعمال الإدارية والبرامج الفنية بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، وتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري وتغطية الوحدات بالأطباء البشري، ومتابعة توفير الأدوية بأرصدة كافية.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بدمياط، على المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء بمنشآت الرعاية الصحية الأولية والتحسين المستمر لها عن طريق حل المشكلات وتذليل المعوقات، وشدد على متابعة عمل العيادات التخصصية بوحدات ومراكز طب الأسرة.

وتابع وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط زيادة نسب تحقيق مستهدفات مبادرات دعم صحة المرأة وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى وكذلك الوصول لأعلى نسب التغطية بمبادرات صحة الأم والجنين والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثي الولادة- الاهتمام بتقديم خدمات تنظيم الاسرة لتحسين الخصائص السكانية والمساهمة في جودة الحياة الصحية للأسر المصرية تماشيا مع رؤية الدولة لخطة تنظيم الأسرة .

يأتي هذا فيما واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقًا للخطة المعدة مسبقًا للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية البنك التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الجمعة والسبت، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعملًا لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وتم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1235 مواطنًا، حيث تم تحويل 14حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ6 حالات، فضلًا عن إجراء 342 تحليلًا معمليًا والكشف بالأشعة لـ14 حالة والسونار لـ25 حالة.