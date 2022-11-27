من بينها لقاء «الملك اللغز» بالمعهد الفرنسى بالإسكندرية.. أمسيات فنية وثقافية

يحتشد اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر بالعديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية في القاهرة والإسكندرية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ففي السابعة مساء، يعقد بالمعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، لقاء جديد من لقاءات سلسلة ندوات حول التاريخ، والتي يقدمها الكاتب وليد فكري، وندوة هذا اليوم تعقد تحت عنوان “توت عنخ آمون.. الملك اللغز”.

ويأتي اللقاء، في إطار الاحتفال بمئوية اكتشاف مقبرة الملك الذهبي، توت عنخ آمون، في العام 1922.

ــ فرقة الأنامل الصغيرة بقبة الغوري

وفي نفس التوقيت - السابعة مساء ـ يحتضن مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا فنيا، والذي تحييه فرقة “الأنامل الصغيرة”، بقيادة المايسترو دكتور راجي المقدم، ويقام الحفل بالتعاون مع مؤسسة حوار للفنون.

وفي السابعة مساء اليوم أيضا، يتجدد لقاء رواد مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مع فرقة النيل للآلات الشعبية، في أمسية فنية جديدة، رؤية وإخراج للفنان عبد الرحمن الشافعي.

ــ العمارة والعمران بالأعلى للثقافة

وفي السادسة مساء، تحتضن قاعة الندوات بالمجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة الأوبرا، ندوة بعنوان العمارة والعمران بين عملية التعليم وجودة المدينة".

ويشارك بها كل من الدكاترة: دينا شهيب - لبنى شريف - مصطفى رفعت - هبة أبو الفضل، وتدير الندوة: الدكتورة هبة صفي الدين - أستاذ العمارة والتصميم العمراني بجامعة مصر الدولية، وتشارك بالتعقيب: الدكتورة يوهانسن عيد - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتتناول الندوة مناقشات حول أبعاد التعليم المعماري والعمراني في الجامعات المصرية، ودوره في التحديات التي تواجه المدينة وتحسين جودتها؛ كما تركز على محورين أساسيين وهما: التعليم كإدارة، والتعليم كمحتوى.

ــ حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث

وفي الثامنة مساء، تحتضن خشبة مسرح معهد الموسيقي العربية، بمقره الكائن بشارع رمسيس، حفل غنائى فني، والذي تحييه فرقة الموسيقي العربية للتراث، بقيادة المايسترو محمد الموجي.

ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل ما قدم الفنان محمد فوزي، من بينها: حبيبي وعنيا، الشوق، يا جارحة القلب بعيونك، والله زمان، مال القمر، بلدي أحببتك يا بلدي، طمني، يا نور جديد وغيرها.

يقدمها فناني فرقة الموسيقي العربية للتراث: أنغام مصطفي، حنان الخولي، رضوي سعيد، نهي حافظ، أحمد الوزيري، محيي صلاح، أحمد صبري، وياسر سليمان.

ــ همس الرحى على طاولة المركز الدولي للكتاب

وفي الخامسة مساء اليوم أيضا، يحتضن المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط القاهرة، أمسية ثقافية لمناقشة رواية “همس الرحى”، والصادرة عن الهيئة المصرية العام للكتاب، من تأليف الكاتب شرقاوي حافظ.

هذا ويتناول الرواية بالنقد والنقاش والتحليل كل من الكتاب: دكتور أحمد فرحات، ودكتور محمد عليوة، ويدير الأمسية الناقد الدكتور رضا عطية.

ــ حفل فرقة عبد الحليم نويرة على المسرح الكبير

وفي الثامنة مساء، يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بأرض الجزيرة، حفل فني موسيقي لإحياء ذكرى ميلاد كل من: الموسيقار رياض السنباطى والفنانة ليلى مراد كما تحتفى بالموسيقار محمد سلطان الذى رحل عن عالمنا منذ أيام. يحيي الحفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر .

يبدأ الحفل بعرض فيلم وثائقى من إعداد استوديو المونتاج بالأوبرا يروى ملامح المشوار الفنى الثرى للراحلين الكبار، بعده تتغنى الفرقة بمجموعة من أبرز اعمالهم منها: موسيقى لونجا رياض - مين يشتري الورد - أشواق - مصر تتحدث عن نفسها لـ رياض السنباطي ، يا ريتك معايا - سامحتك كتير - بكره تعرف - أوعدك لـ محمد سلطان ، أبجد هوز - مين يشتري الورد - يا شاغلني وأنا شاغلاك لـ ليلى مراد .

إلى جانب عدد من مؤلفات كبار الملحنين منها حبيبي وعنيا لـ محمد فوزي، النهر الخالد لـ محمد عبد الوهاب، على قد الشوق لـ كمال الطويل، قولولي أعمل ايه وياه لـ حسين جنيد، ما بحبش حد إلا أنت لـ حلمي بكر .. أداء فرح الموجي، مؤمن خلي ، سمية وجدي، أحمد عبد الكريم، صابرين النجيلي، إسلام رفعت، رحاب مطاوع وعصام جمعة .