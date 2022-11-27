الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد الصلاة فى محافظات مصر اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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مع الدقائق الأولى في صباح اليوم يسعى آلاف من المسلمين لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في محافظات مصر من أجل تأديتها في وقتها الصحيح، والالتزام بأداء الصلوات الخمس.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في محافظات مصر

تقدم «الدستور» لكافة قرائها مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 27 نوفمبر، في محافظات القاهرة الكبرى وبعض من محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:58 ص.

موعد صلاة الظهر اليوم 11:43 ص.

موعد صلاة العصر اليوم الأحد 27 نوفمبر 36: 2 م.

موعد صلاة المغرب اليوم الأحد 27 نوفمبر  4:57 م.

موعد صلاة العشاء اليوم 6:17 م.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر اليوم 5:04 ص.

موعد صلاة الظهر اليوم الأحد 27 نوفمبر 11:47 ص.

موعد صلاة العصر اليوم 2:39 م.

موعد صلاة المغرب اليوم الأحد 27 نوفمبر  4:59 م.

موعد صلاة العشاء 6:21 م.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:55 ص.

موعد صلاة الظهر 11:39 ص.

موعد  صلاة العصر 2:31 م.

موعد صلاة المغرب 4:52 م.

موعد صلاة العشاء 6:13  م.        

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مواعيد الصلاة بشرم الشيخ اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 

وقت صلاة الفجر اليوم الأحد 27 نوفمبر  4:44 ص.

وقت صلاة الظهر اليوم 11:30 ص.

موعد صلاة  العصر اليوم الأحد 27 نوفمبر 2:28 م.

وقت صلاة المغرب اليوم الأحد 27 نوفمبر  4:49 م.

وقت صلاة العشاء اليوم 6:08 م.    

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022   

وقت صلاة الفجر اليوم الأحد 27 نوفمبر  4:47 ص.

موعد صلاة الظهر اليوم الأحد  11:37 ص.

موعد صلاة العصر 39: 2 م.

موعد صلاة المغرب اليوم الأحد 27 نوفمبر 5:01 م.

موعد صلاة العشاء  اليوم الأحد 27 نوفمبر 6:17 م.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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