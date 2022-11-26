وزير الرياضة: نعمل على استضافة إحدى بطولتى كأس العالم 2030 أو 2034

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدوري يدار من خلال رابطة المحترفين حاليًا، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة القدم لا علاقة له بإدارة الدوري العام، واتحاد الكرة مسئول عن المنتخبات والتطوير، مشددًا على أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يجب أن يكون في كأس العالم المقبل.

وقال صبحي، خلال تصريحاته التليفزيونية الليلة إن منتخب مصر وضع هدفًا وهو كأس الأمم الإفريقية المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر لن تتقدم لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، كما تم أداء مباريات ودية من أجل الاطمئنان على حالة المنتخب الوطني وأداء الجهاز الفني الجديد بقيادة روي فيتوريا البرتغالي.

وأشار إلى أن مباراة بلجيكا أكدت أن الجهاز الفني البرتغالي بقيادة روي فيتوريا على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أنه تم الاطمئنان على أداء المنتخب الوطني.

ولفت إلى أن منتخب مصر تصنيفه الـ39 في الاتحاد الدولي للمنتخبات، ومنتخب بلجيكا مصنف الثاني عالميًا، كما أن القيمة التسويقية لمنتخب بلجيكا أعلى حاليًا من منتخب مصر، لافتًا إلى أنه تم خلال مباراة بلجيكا رصد الإقبال الكبير على خوض مباريات مع المنتخب الوطني من منتخبات كبرى.

وقال صبحي، لا نملك سلطة تغيير اتحاد كرة القدم حاليًا، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية هي من تمتلك تغيير اتحاد الكرة، ولا بد من الحفاظ على الاستقرار في اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن حازم إمام هو المسئول عن ملف تطوير المنتخبات الوطنية.

وأعلن عن أن وزارة الشباب والرياضة، قاربت على الانتهاء من إعلان التقرير النهائي في أزمة مباراة بلجيكا، لافتًا إلى أن التحقيقات التي أجرتها الوزارة، ثبت منها أن هناك قصورًا في عدم توفير بعض طلبات المدير الفني، وهناك بعض الأخطاء وسنسعى لعدم وجودها في المباريات المقبلة لمنتخب مصر.

وكشف عن أنه يتم العمل على استضافة إحدى بطولتي كأس العالم في 2030 أو 2034.

وتحدث وزير الشباب والرياضة، عن مواعيد مباريات بطولة كأس مصر، قائلًا: «مباريات كأس مصر تتم وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم».