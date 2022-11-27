الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الأحد 27 نوفمبر 2022

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنيًا: النزاعات مع بعض الزملاء والمحيطين سرعان ما تختفي، ولن يعقّد أي شيء الأمور على صعيد التفاوض والاتصالات. 

عاطفيًا: مطلوب منك التروي هذا اليوم، وعدم اتخاذ أي قرارات، ولا تترك أحداً يخدعك.

صحيًا: تناول الخضراوات والفواكه كما وهو لازم يزود الجسم حيوية ونشاطاً بعد عناء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: يسمح لك هذا اليوم بأحلام كثيرة، ويتحدث عن آفاق جيدة ويحرّرك من بعض القيود. 

عاطفياً: قد تولد ظروف جديدة اكثر انسجاماً مع ميولك، وتشعر بالارتياح وتتخلص من المشاكل المتراكمة.

صحياً: مهما كثرة المشاغل لإلهائك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد وقت قليل للقيام بما يفيدك صحياً.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: يحالفك الحظ في هذا اليوم المميز وتحقق مشروعاً كبيراً منتظر ولو انك كنت تميل إلى العمل خلف الستار. 

عاطفياً: تحظى بلقاء أحد الأشخاص المميزين ولا تواجه معه مشاكل الغيرة وتحاول أن تتخطى الماضي.

صحياً: قد تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: يثير هذا اليوم قضية شراكة ورداً لا يأتي، لكن لن تعترضك معاكسة ما واحتجاج أو استمهال يربكك.

عاطفياً: تجد الاستقرار في حياتك العاطفية الحالية، ولا تؤذي مشاعر الحبيب بل تعامله بلطف ولين.

صحياً: تبدو في حالة من السعادة الدائمة والنشاط غير المعهود منك، بسبب ممارسة الرياضة اليومية والانتباه إلى نوعية طعامك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: تعمل لمشروع جديد وضخم، يتطلب عملاً جماعياً، وربما تستعين بأصحاب الاختصاص المقربين منك لإنجازه.

عاطفياً: يوم رومنسي يولد دورة عاطفية مربكة أو غير واضحة تتميز بالضبابية  والغموض، وربما بالميل إلى حلب قديم.

صحياً: كُن حذراً وانتبه لصحتك وصحة المحيطين بك، وقد تقلق بسبب ما يتعلق بأحد المقرّبين منك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: تنكّب هذا اليوم على تنفيذ أعمالك واثقاً بالحظ والدعم الكبير الذي تحظى به، وتجد حلولاً لبعض المشاكل. 

عاطفياً: يبتسم الحب وتشرق الشمس في قلبك، وتعيش أجمل أيام حياتك برفقة شريك يفهم عليك بمجرد النظر إليه. 

صحياً: تتخّذ قرارات تتعلق بنظامك الغذائي أو بصحتك، بعدما أدركت أن الأمور بدأت تتفاقم.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: مسؤولياتك كبيرة وتزداد يوماً بعد يوم، فحاول ألا تتسرع لئلا تقع في المحظور.

عاطفياً: تعبر عن مشاعرك للشريك،  ويسهل الإحساس المتبادل التفاهم والتوصل إلى نقاط مشتركة كثيرة.

صحياً: تحرّك بعض الشيء ومارس نشاطك المعهود ونظّم بعض الرحلات الترفيهية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنيا: لديك طاقة كبيرة للعمل والابداع، ما يجعلك تسير بسرعة أكبر وتحتوي الأمور وتتخذ قرارات استثنائية.

عاطفياً: تتغلب على كل المصاعب التي تواجه علاقتك بالشريك، وتنجح في المحافظة على الرابط العاطفي القوي الذي يجمعكما.

صحياً: انتبه لصحتك، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة لئلا تتعرض لأي وعكة صحية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس 

مهنياً: وجود القمر في برج الجدي في البيت الثاني بيت المال يسهل  اهتماماتك في الشؤون المالية، وتجني النجاح بسبب قيامك بما يلزم منك، لا كمن يصارع خياله.

عاطفياً: السعادة هي عنوان هذا اليوم والأيام المقبلة، وهذا ما يريحك والشريك كثيراً، وتمضيان أجمل الأوقات الرومانسية. 

صحياً: حدد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحياً ومفيداً ومريحاً للمعدة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: وجود القمر في برجك، قد يشكل محطة انتقالية إلى مشروع جديد ودورة فلكية أخرى من حياتك وتحاول توضيح مسار قضية شغلت المحيطين بك.

عاطفياً: يتصرّف الشريك معك بطريقة سلسلة ولا تواجه معه أي أزمة، وتتغلبان معاً على المصاعب.

صحياً: عليك القيام بكل ما يبعد عنك المشكلات الصحية أو يصيبك بعوارض مزعجة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: يطرأ اليوم ما قد يشير إلى بعض العثرات على المدى الطويل، لكنك قادر على التغلب عليها بحكمتك وصبرك. 

عاطفياً: لا تكثر من الحديث عن مغامراتك العاطفية السابقة، فهذا قد يقلق الشريك كثيراً، فتقع بعض الخلافات.

صحياً: ممارسة الرياضة بلا انقطاع وكما يجب، توفر لك قدرة أكبر على التركيز وصفاء في الذهن. 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: يحمل هذا اليوم تغييراً ايجابياً، ومن الممكن أن تتوصل إلى اتفاق سري وتوقع عقداً بعيداً عن العيون.

عاطفياً: اذا لم تكن صادقاً مع الشريك خسرت كل شيء، بادر إلى مصارحته بمشاعرك تجاهه.

صحياً: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيراً من اجل المستقبل.

خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد برج الحمل حظك اليوم لمواليد برج الثور حظك اليوم لمواليد برج الأسد حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم الأحد 27 نوفمبر الأبراج الفلكية ليوم الأحد 27 نوفمبر الأبراج الفلكية ليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

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