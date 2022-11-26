خبير تحكيمى يكشف مدى صحة قرار إلغاء هدف الزمالك أمام المصرى

كشف أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، مدى صحة قرار إلغاء هدف سجله الزمالك أمام المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وتأهل الزمالك إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر عقب الفوز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف سجله سيد عبد الله نيمار.

وقال أحمد الشناوي في تصريحات تليفزيونية: "لحظة تسديد الكرة، لمست الكرة حسام عبد المحيد وهنا تبدأ فرصة جديدة".

وأضاف: "بالتالي عندما لمست الكرة اللاعب القريب من المرمى المتسلل وهو إمام عاشور، يعتبر الهدف غير صحيح، لأن اللاعب القريب من المرمى كان متسللًا بكتفه ورأسه، والقرار صحيح بإلغاء الهدف".

وعندما سئل عن صحة هدف الزمالك الذي سجله نيمار قال "الهدف صحيح ولا يوجد تسلل من بداية الهجمة".