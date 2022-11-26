السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

خبير تحكيمى يكشف مدى صحة قرار إلغاء هدف الزمالك أمام المصرى

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
ads

كشف أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، مدى صحة قرار إلغاء هدف سجله الزمالك أمام المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وتأهل الزمالك إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر عقب الفوز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف سجله سيد عبد الله نيمار.

وقال أحمد الشناوي في تصريحات تليفزيونية: "لحظة تسديد الكرة، لمست الكرة حسام عبد المحيد وهنا تبدأ فرصة جديدة".

وأضاف: "بالتالي عندما لمست الكرة اللاعب القريب من المرمى المتسلل وهو إمام عاشور، يعتبر الهدف غير صحيح، لأن اللاعب القريب من المرمى كان متسللًا بكتفه ورأسه، والقرار صحيح بإلغاء الهدف".

وعندما سئل عن صحة هدف الزمالك الذي سجله نيمار قال "الهدف صحيح ولا يوجد تسلل من بداية الهجمة".

خبير تحكيمي مباراة الزمالك والمصري الزمالك المصرى البورسعيدى كاس مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

الزراعة: الإفراج عن 756 ألف طن حبوب وإضافات أعلاف بقيمة 370 مليون دولار

مفاجأة فى تطليق أم عروس دمياط: الأب أراد كسر خاطر ابنته فى فرحها

«مصرفش مرتبه».. موظف سابق يحطم ATM فى العجوزة

أب يطلق زوجته في حفل زفاف ابنته ويكسر قلبها في دمياط

النيابة تستمع لأسرة ضحية السقوط من أسانسير مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

د. منى حلمى

كأس العالم فى قطر

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»