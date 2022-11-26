الزراعة: الإفراج عن 756 ألف طن حبوب وإضافات أعلاف بقيمة 370 مليون دولار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 17 نوفمبر تم الإفراج عن 756 ألف طن من مستلزمات الأعلاف منها 532 ألف طن ذرة، 224 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف بحوالي 370 مليون دولار.



وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فإن لجنة متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف المشكلة من وزارة الزراعة ومجلس النواب والبنك المركزى واتحاد الدواجن سوف تعقد اجتماعًا غدًا الأحد لمتابعة آخر المستجدات والتطورات وذلك في إطار المتابعة المستمرة لنتائج اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع كافة الأطراف المعنية بالثروة الداجنة والذي عقد في أكتوبر الماضي.