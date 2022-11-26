السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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برلمانى: بيان البرلمان الأوروبى ينم عن جهل بالتفريق بين سلطات الدول

جريدة الدستور
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علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن رد مجلس النواب جاء ردًا على بيان صادر من برلمان الاتحاد الأوروبي، والذي ينم عن جهل في التفريق بين سلطات الدول. 

وأضاف النائب طارق رضوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هذا البيان جاءت في طياته مغالطات كثيرة لوقائع ومطالبات في التدخل في سلطات الدولة المختلفة، معقبًا: "هل يمكن لسلطة تشريعية التدخل في قرارات وأحكام السلطة القضائية التي يمضي المحكوم عليهم فترة حبسهم جراء جرائم اقترفوها، وهل من شأن مجلس النواب التدخل في قرارات أو بيانات النيابة العامة؟ بالطبع لا، حيث يعتبر ذلك مرفوضًا شكلًا وموضوعًا".

وأوضح أنهم اختزلوا حقوق الإنسان في ملفات شخصية، وليست ملفات تمس المواطن المصري بشكل عام، حيث أغفلوا تمامًا حجم الإنجازات التي تمت على أراضي الدولة المصرية باعترافات من الغرب قبل اعتراف الداخل بملفات حقوق الإنسان التي تمس المواطن المصري، طبقًا لرؤية واستراتيجية وأهداف مصرية.

 

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