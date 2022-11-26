السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل اقتصادى: مساع لإعادة التواصل مع المصريين بالخارج فى شتى المجالات

مريان عزمي، المحلل
مريان عزمي، المحلل الاقتصادي
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قالت مريان عزمي، المحلل الاقتصادي، إن الحكومة المصرية تسعى إلى إعادة التواصل مع الجالية المصرية بالخارج، ولهذا تم طرح بعض الوحدات السكنية المميزة للمصريين بالخارج بشرط أن يكون الدفع بالدولار، كما تم وضع قانون استيراد السيارات من الخارج، وأخيرًا اعتزمت مصر على إنشاء شركة لاستثمار أموال المصريين بالخارج بحلول 2023.

المشاركة الوطنية الاستثمارية 

وأكدت «عزمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الجهود المصرية تزيد من انتماء المصريين بالخارج بوطنهم الأم، حيث سوف تشعر هذه الفئة بالمشاركة في تنمية وطنهم بكل القطاعات من خلال هذه الاستثمارات المشتركة. 

 

انتماء المصريين لوطنهم

وأضافت في حديثها، أن شعور الانتماء الوطني لدى المصريين بالخارج سوف يزداد بصورة كبيرة عندما يقومون بدفع أموالهم في الاستثمار القومي لوطنهم.

مريان عزمي اكسترا نيوز الانتماء الوطني المصري المصريين بالخارج مال وأعمال محلل اقتصادي

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