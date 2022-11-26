محلل اقتصادى: مساع لإعادة التواصل مع المصريين بالخارج فى شتى المجالات

قالت مريان عزمي، المحلل الاقتصادي، إن الحكومة المصرية تسعى إلى إعادة التواصل مع الجالية المصرية بالخارج، ولهذا تم طرح بعض الوحدات السكنية المميزة للمصريين بالخارج بشرط أن يكون الدفع بالدولار، كما تم وضع قانون استيراد السيارات من الخارج، وأخيرًا اعتزمت مصر على إنشاء شركة لاستثمار أموال المصريين بالخارج بحلول 2023.

المشاركة الوطنية الاستثمارية

وأكدت «عزمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الجهود المصرية تزيد من انتماء المصريين بالخارج بوطنهم الأم، حيث سوف تشعر هذه الفئة بالمشاركة في تنمية وطنهم بكل القطاعات من خلال هذه الاستثمارات المشتركة.

انتماء المصريين لوطنهم

وأضافت في حديثها، أن شعور الانتماء الوطني لدى المصريين بالخارج سوف يزداد بصورة كبيرة عندما يقومون بدفع أموالهم في الاستثمار القومي لوطنهم.