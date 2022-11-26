نانسي عجرم ووائل كفوري يجتمعان في حفلين غنائيين بالسعودية والكويت الشهر المقبل

تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم والنجم وائل كفوري لإحياء حفلين غنائيين يجمعهما سويًا خلال شهر ديسمبر المقبل حيث حقق الثنائي نجاحًا قويًا على مدار السنوات الماضية في الحفلات الغنائية الجماهيرية التي تجمعهما سويًا.

حفل وائل كفوري ونانسي عجرم بالسعودية

ومن المقرر أن يقام الحفل الأول لنانسي عجرم ووائل كفوري وسط جمهورهما بالمملكة العربية السعودية وذلك يوم 7 ديسمبر المقبل.

ويقام حفل نانسي عجرم ووائل كفوري على خشبة مسرح محمد عبده أرينا في البوليڤارد رياض سيتي وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليًا بالسعودية، ومن المقرر أن يقدم كل من نانسي عجرم ووائل كفوري خلال الحفل للجمهور باقة متنوعة من أغانيهم المختلفة التي يتفاعل معها الجمهور خلال الحفل.

حفل وائل كفوري ونانسي عجرم بالكويت

يحيي كل من النجم وائل كفوري والنجمة نانسي عجرم حفلاً غنائيًا في الكويت يوم 22 ديسمبر الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وكانت آخر أعمال وائل كفوري أغنية بعنوان "ست الكل" والتي طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.

من جانبها تعيش النجمة نانسي عجرم حالة من النشاط الفني، حيث تستعد لعمل جولة غنائية في عدد من الدول العربية والأوروبية خلال شهري ديسمبر ويناير تبدأها بـ3 حفلات دفعة واحدة بالمملكة العربية السعودية.

وتعكف نانسي عجرم حاليًا على اختيار مجموعة من الأغاني المتنوعة بين اللهجة المصرية واللبنانية لتسجيلها وطرحها مطلع العام الجديد.

وكانت آخر أعمال النجمة اللبنانية نانسي عجرم فيديو كليب أغنية "علشانك" والتي طرحتها مؤخرا عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من كلمات الشاعر الغنائي شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي هاني يعقوب.