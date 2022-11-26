وفاة وزير خارجية بيلاروسيا «فلاديمير ماكي» بشكل مفاجئ

أعلنت وكالة الأنباء البيلاروسية، اليوم السبت، وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.

وأفادت الوكالة نقلا عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز بأن وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي فجأة.

وكان من المقرر عقد محادثات ماكي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين.

وشغل ماكي منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ عام 2012.

وزير خارجية بيلاروسيا يهدد بـ تدابير انتقامية صارمة فى حال نشر أسلحة نووية فى بولندا

وفى تصريحات سابقة له، قال ماكى إن مينسك تدرس اتخاذ تدابير انتقامية صارمة لنشر الترسانات النووية على أراضي بولندا والدول المجاورة الأخرى.

وقال ماكي في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "إذا تم نشر الأسلحة النووية بالفعل على أراضي البلدان المجاورة لنا، فيمكننا اتخاذ خطوات أكثر صرامة".

وعندما سئل عما إذا كانت "الخطوات الأكثر شمولية" تعني نشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروس، قال ماكي إنه "لا يمكن لأحد استبعاد أي شيء في الوقت الحاضر، لذلك أعتقد أن قادتنا ناقشوا مثل هذه الخيارات أيضًا".

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا غازيتا بولسكا، مؤخرًا إن غياب الأسلحة النووية في بلاده يمثل مشكلة، وإن مسألة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا مفتوحة.

كما حذر نائب وزير الداخلية البيلاروسي، نيكولاي كاربينكوف، السبت الماضى، أن القوات الداخلية في البلاد مستعدة للرد على أي هجوم، مؤكدا أن الأعداء سيتلقون لكمة قاتلة على أسنانهم في حال فكروا بالعدوان.

وقال كاربينكوف إن المتقاعدين وقوات الاحتياط أعلنوا استعدادهم للتطوع في حال لزم الأمر، مشيرًا إلى انضمام قدامى المحاربين للدفاع عن الجمهورية، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

وتابع نائب وزير الداخلية البيلاروسى "حتى بدون إعلان التعبئة، سيحضرون إلى المواقع الأمنية ويحملون السلاح ويقاتلون العدو، جميع مقاتلي القوات الداخلية الذين تقاعدوا في 2020-2022 سجلوا متطوعين وتم تكليفهم بوحداتهم".