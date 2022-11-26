محامو بورسعيد: إجراءات تصعيدية بشأن التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية

أعلنت نقابة المحامين ببورسعيد، عن عدة إجراءات تصعيدية بشأن تسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقررت الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، غلق جميع مكاتب المحامين بمحافظة بورسعيد يوم الخميس المقبل، وعدم التعامل مع خزائن المحاكم في ذات اليوم، والسفر إلى النقابة العامة للتضامن مع المحامين على مستوى الجمهورية ضد التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

واختتمت: "ينفذ قرار الجمعية العمومية تحت إشراف اللجنة المنظمة ويحال كل من يخالف القرارات للتحقيق".

فيما وجه نقيب المحامين عبدالحليم علام، الدعوة إلى نقباء الفرعيات، لعقد اجتماع يوم الإثنين المقبل.

وقال علام إن الاجتماع يأتي لإطلاع مجلس النقابة والجمعية العمومية على ما تم التوصل إليه مع مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية، بشأن التسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وكذلك المشكلات التي تعوق المحامين أثناء تأدية عملهم.

والتقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مساعد وزير العدل للمطالبة، ومساعد وزير العدل للشهر العقاري والرقمنة، واتفق على وضع بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين ووزارة العدل، لحل المشكلات التي تعترض المحامي في أداء رسالته، وتفعيلًا لمبدأ المشاركة المنصوص عليها قانونًا ودستورًا.

حضر اللقاء من أعضاء مجلس النقابة، منهم مجدي سخي، ويحيى التوني، وكلاء النقابة، محمود الداخلي، وأبوبكر ضوة، الأمناء المساعدين.

وبناء على لقاء نقيب المحامين مع مساعدي المستشار وزير العدل، والاتفاق الذي تم بينهم، أرسلت وزارة العدل وفد مكون من، ماهر أيوب وكيل وزارة العدل للتفتيش الفني، والمهندسة مروة حمزة مدير مركز معلومات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والمهندس أحمد حجاج مدير برنامج منظومة التوثيق بوزارة العدل، لشرح الخدمات التي أتاحتها وزارة العدل، لاستفادة المحامين من خلال منصة مصر الرقمية، وشرح آليات الرقمنه في المحاكم والشهر العقاري وطريقة التعامل معهم.

وقدم المهندس أحمد حجاج، مدير برنامج منظومة التوثيق بوزارة العدل، شرحًا مبسطًا عن منصة مصر الرقمية والخدمات التي تقدمها، مؤكدًا أن القيادة السياسية في الدولة ووزارة العدل المصرية، أعطوا توجيهات بإطلاق الخدمات التي تفيد السادة المحامين، من خلال بوابة مصر الرقمية، والتي منها عمل توكيل رسمي عام في القضايا، وتم التشغيل التجريبي خلال عام 2019 ، وفي عام 2020 كان الإطلاق الرسمي للمنصة.