السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كأس العالم.. ليفاندوفسكى يحبط آمال السعودية بهدف ثانٍ

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
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أحرز منتخب بولندا الهدف الثاني في شباك منتخب السعودية، في اللقاء المقام بين الفريقين عصر اليوم السبت، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر.

 

روبرت ليفاندوفسكي قائد منتخب بولندا سجل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 82، بعد خطأ فادح من عبد الله المالكي لينفرد بالعويس ويضعها في المرمى.

 

سيطر المنتخب السعودي على مجريات الشوط وكان الأكثر استحواذًا، وسط مرتدات خطيرة من الجانب البولندي.

 

في الدقيقة 7 بدأ منتخب السعودية خطورته بعدما سدد محمد البريك تسديدة قوية اصطدمت بدفاعات بولندا وخرجت إلى ركنية.

 

وبالدقيقة 12 كانت أولى فرص السعودية الخطيرة على مرمى تشيزني بعد كرة ثنائية بين كنو وسعود سددها الأول بقوة وتصدى لها ببراعة تشيزني.

 

وأبعد صالح الشهراني رأسية المدافع بيليك في الدقيقة 25 من أمام مرمى العويس.

 

وفي الدقيقة 40 من هجمة مرتدة، تقدم منتخب بولندا بالنتيجة عن طريق زيلينسكي بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد عمل فردي رائع من روبرت ليفاندوفسكي الذي مررها له بعد مراوغة محمد العويس.

 

وتحصل صالح الشهري على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط، لكن تشيزني تألق أمام سالم الدوسري الذي أضاع الركلة، ثم تألق بعدها بتسديدة البريك الذي أكمل على ركلة جزاء الدوسري وأبعدها الحارس البولندي لركنية.

تشكيل السعودية.. الدوسرى والشهرى يقودان الهجوم أمام بولندا

 

وجاء التشكيل كالآتي:

 

حراسة المرمى: محمد العويس

 

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، عبدالله العمري، على البليهي، محمد البريك

 

خط الوسط: سامي النجعي، عبدالله المالكي، محمد كنو

 

خط الهجوم: فراس البريكان، صالح الشهري، سالم الدوسري

 

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب بولندا والمكسيك في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

ليفاندوفسكى بولندا السعودية كأس العالم كأس العالم 2022

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